Ламинатор Office Kit L3215
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Характеристики
Тип товара
Ламинаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб.
В наличии
Код товара: 478372
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 060 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ламинаторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х15
Вес, кг.
1.6
Описание товара Ламинатор Office Kit L3215
Ламинатор Office Kit L3215 предназначен для мини-типографий, офисов и государственных учреждений. За счет наличия светового индикатора работы отличается практичностью. Прост в использовании, поэтому не требует специальных навыков. Ламинатор оснащен функцией разжима валов, что позволяет легко извлекать документ в случае застревания.
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Ламинатор Office Kit L3215 предназначен для мини-типографий, офисов и государственных учреждений. За счет наличия светового индикатора работы отличается практичностью. Прост в использовании, поэтому не требует специальных навыков. Ламинатор оснащен функцией разжима валов, что позволяет легко извлекать документ в случае застревания.
Купить Ламинатор Office Kit L3215 - по цене 3060 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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