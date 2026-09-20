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Ламинатор Fellowes Saturn 3i A3 FS-57360(01) купить с доставкой в Москве
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Ламинатор Fellowes Saturn 3i A3 FS-57360(01)

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Ламинатор Fellowes Saturn 3i A3 FS-57360(01) - фото 1
Ламинатор Fellowes Saturn 3i A3 FS-57360(01) - фото 2
Ламинатор Fellowes Saturn 3i A3 FS-57360(01) - фото 3
Ламинатор Fellowes Saturn 3i A3 FS-57360(01) - фото 4
Ламинатор Fellowes Saturn 3i A3 FS-57360(01) - фото 5
Ламинатор Fellowes Saturn 3i A3 FS-57360(01) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ламинаторы
  • Ламинатор Fellowes Saturn 3i A3 FS-57360(01) - фото 1
  • Ламинатор Fellowes Saturn 3i A3 FS-57360(01) - фото 2
  • Ламинатор Fellowes Saturn 3i A3 FS-57360(01) - фото 3
  • Ламинатор Fellowes Saturn 3i A3 FS-57360(01) - фото 4
  • Ламинатор Fellowes Saturn 3i A3 FS-57360(01) - фото 5
  • Ламинатор Fellowes Saturn 3i A3 FS-57360(01) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 940 руб. 
Начислим 432 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653470
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ламинатор Fellowes Saturn 3i A3 FS-57360(01)
26 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fellowes
Тип товара
Ламинаторы
Дополнительно
автоотключение
Кол-во валов
2
Нагревательный элемент
нагреваемые валы
Регулировка скорости
Да
Регулировка температуры
есть
Скорость, мм/мин
300
Тип ламинирования
горячее, холодное
Толщина пленки, мкм
75/80, 100, 125
Формат
A3
Ширина ламинирования, мм
320
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х15х5
Вес, кг.
3.18

Описание товара Ламинатор Fellowes Saturn 3i A3 FS-57360(01)

Ламинатор FELLOWES SATURN позволяет надежно заламинировать документы, презентационные, рекламные материалы и многое другое. Рычаг освобождения поможет изъять неправильно поданный документ. Корпус ламинатора не перегревается и безопасен при прикосновении.SATURN 3i А3 – ламинатор последнего поколения с быстрым нагревом за 1 мин.Ламинатор отличается современным дизайном и предназначен для работы с пленками толщиной до 125 мкм и форматом до А3. Обладает 3 режимами горячего и 1 режимом холодного ламинирования. Корпус не перегревается и безопасен при прикосновении.Датчики автоматически определяют возможное замятие и останавливают процесс ламинирования для изъятия документа.

Отзывы о товаре Ламинатор Fellowes Saturn 3i A3 FS-57360(01)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Fellowes
Тип товара
Ламинаторы
Дополнительно
автоотключение
Кол-во валов
2
Нагревательный элемент
нагреваемые валы
Регулировка скорости
Да
Регулировка температуры
есть
Скорость, мм/мин
300
Тип ламинирования
горячее, холодное
Толщина пленки, мкм
75/80, 100, 125
Формат
A3
Ширина ламинирования, мм
320
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Ламинатор FELLOWES SATURN позволяет надежно заламинировать документы, презентационные, рекламные материалы и многое другое. Рычаг освобождения поможет изъять неправильно поданный документ. Корпус ламинатора не перегревается и безопасен при прикосновении.SATURN 3i А3 – ламинатор последнего поколения с быстрым нагревом за 1 мин.Ламинатор отличается современным дизайном и предназначен для работы с пленками толщиной до 125 мкм и форматом до А3. Обладает 3 режимами горячего и 1 режимом холодного ламинирования. Корпус не перегревается и безопасен при прикосновении.Датчики автоматически определяют возможное замятие и останавливают процесс ламинирования для изъятия документа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ламинатор Fellowes Saturn 3i A3 FS-57360(01) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 26940 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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