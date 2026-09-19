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Характеристики
Тип товара
Кухонная машина
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
700
Емкость чаши
3.8 л
Цвет
белый
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
4
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 478290
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Кухонная машина, насадки, блендер пластиковый 1,25 л, мясорубка, пресс для цитрусовых, прозрачная крышка с загрузочным отверстием, инструкция
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
700
Емкость чаши
3.8 л
Цвет
белый
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
4
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Насадки
Крюк для замеса теста, плоский венчик для жидкого теста, объемный венчик для взбивания, универсальная резка с 3 режущими дисками (двусторонняя терка, двусторонняя шинковка, терка для сыра/ шоколада/ орехов)
Количество насадок
10
Мельничка
нет
Мясорубка
Да
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х39х35
Вес, кг.
6.6
Описание товара Кухонный комбайн Bosch MUMS2EW40
Кухонный комбайн Bosch MUM S2EW40Кухонная машина Bosch MUMS2EW40 мощностью 700 Вт сможет принимать участие в приготовлении сотен всевозможных блюд. Тесто для пирогов, фарш для их начинки, бисквитные коржи и крем для торта, овощные салаты и пюре – все это получится делать с применением одного прибора. Пластиковый корпус модели легко очищается при необходимости.При наличии 4 скоростей вращения насадок, которые регулируются переключателем, разобраться с управлением машиной не составит труда. В металлической чаше вместительностью 3.9 л удобно замешивать сразу много теста для хлеба или пирогов. Объем кувшина блендера составляет 1.25 л. Опция защиты от перегрузок позаботится о том, чтобы кухонная машина Bosch MUMS2EW40 прослужила как можно дольше.
Кухонная машина, насадки, блендер пластиковый 1,25 л, мясорубка, пресс для цитрусовых, прозрачная крышка с загрузочным отверстием, инструкция
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
700
Емкость чаши
3.8 л
Цвет
белый
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
4
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Развернуть
Насадки
Крюк для замеса теста, плоский венчик для жидкого теста, объемный венчик для взбивания, универсальная резка с 3 режущими дисками (двусторонняя терка, двусторонняя шинковка, терка для сыра/ шоколада/ орехов)
Количество насадок
10
Мельничка
нет
Мясорубка
Да
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Кухонный комбайн Bosch MUM S2EW40Кухонная машина Bosch MUMS2EW40 мощностью 700 Вт сможет принимать участие в приготовлении сотен всевозможных блюд. Тесто для пирогов, фарш для их начинки, бисквитные коржи и крем для торта, овощные салаты и пюре – все это получится делать с применением одного прибора. Пластиковый корпус модели легко очищается при необходимости.При наличии 4 скоростей вращения насадок, которые регулируются переключателем, разобраться с управлением машиной не составит труда. В металлической чаше вместительностью 3.9 л удобно замешивать сразу много теста для хлеба или пирогов. Объем кувшина блендера составляет 1.25 л. Опция защиты от перегрузок позаботится о том, чтобы кухонная машина Bosch MUMS2EW40 прослужила как можно дольше.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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