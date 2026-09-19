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Плоскогубцы Rexant 12-4611-1 160мм купить с доставкой в Москве
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Плоскогубцы Rexant 12-4611-1 160мм

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Плоскогубцы Rexant 12-4611-1 160мм - фото 1
Плоскогубцы Rexant 12-4611-1 160мм - фото 2
Плоскогубцы Rexant 12-4611-1 160мм - фото 3
Плоскогубцы Rexant 12-4611-1 160мм - фото 4
Плоскогубцы Rexant 12-4611-1 160мм - фото 5
Плоскогубцы Rexant 12-4611-1 160мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручной инструмент
  • Плоскогубцы Rexant 12-4611-1 160мм - фото 1
  • Плоскогубцы Rexant 12-4611-1 160мм - фото 2
  • Плоскогубцы Rexant 12-4611-1 160мм - фото 3
  • Плоскогубцы Rexant 12-4611-1 160мм - фото 4
  • Плоскогубцы Rexant 12-4611-1 160мм - фото 5
  • Плоскогубцы Rexant 12-4611-1 160мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475650
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Характеристики

Бренд
REXANT
Тип товара
Ручной инструмент
Размеры в упаковке, см
20х15х2
Вес, г.
210

Описание товара Плоскогубцы Rexant 12-4611-1 160мм

Комбинированные плоскогубцы REXANT 160 мм 12-4611-1 - стандартный слесарный инструмент, который пригодится работнику в мастерской, автомеханику или слесарю.

Отзывы о товаре Плоскогубцы Rexant 12-4611-1 160мм




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
REXANT
Тип товара
Ручной инструмент
Описание
Комбинированные плоскогубцы REXANT 160 мм 12-4611-1 - стандартный слесарный инструмент, который пригодится работнику в мастерской, автомеханику или слесарю.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плоскогубцы Rexant 12-4611-1 160мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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