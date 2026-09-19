Плоскогубцы Matrix Econom 16994 (16994)
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Материал рукоятки
пластик
Материал губок
углеродистая сталь
Форма губок
прямая с полукругом и режущей кромкой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 349053
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Материал рукоятки
пластик
Материал губок
углеродистая сталь
Форма губок
прямая с полукругом и режущей кромкой
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х2х2
Вес, г.
367
Описание товара Плоскогубцы Matrix Econom 16994 (16994)
Набор инструментов Matrix — надежный помощник для ваших задач. Удлинённая форма — 200 мм — позволяет работать с деталями даже в труднодоступных местах, а прочные пластиковые рукоятки удобно лежат в руке и облегчают длительный хват. Такой набор подойдёт для множества домашних и профессиональных работ, добавляя универсальность вашему инструментарию.
Смотрите также: Аппараты для сварки труб, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Мультитулы, Наборы инструментов, Обдирочный инструмент, Паяльники, Системы хранения и транспортировки, Столярно-слесарный инструмент, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, немецкие
Теги товара: 200 мм
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Материал рукоятки
пластик
Материал губок
углеродистая сталь
Форма губок
прямая с полукругом и режущей кромкой
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Набор инструментов Matrix — надежный помощник для ваших задач. Удлинённая форма — 200 мм — позволяет работать с деталями даже в труднодоступных местах, а прочные пластиковые рукоятки удобно лежат в руке и облегчают длительный хват. Такой набор подойдёт для множества домашних и профессиональных работ, добавляя универсальность вашему инструментарию.
Смотрите также: Аппараты для сварки труб, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Мультитулы, Наборы инструментов, Обдирочный инструмент, Паяльники, Системы хранения и транспортировки, Столярно-слесарный инструмент, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, немецкие
Теги товара: 200 мм
Смотрите также: Аппараты для сварки труб, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Мультитулы, Наборы инструментов, Обдирочный инструмент, Паяльники, Системы хранения и транспортировки, Столярно-слесарный инструмент, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, немецкие
Теги товара: 200 мм
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