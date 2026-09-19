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Пассатижи КВТ Мастер 77421 200мм купить с доставкой в Москве
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Пассатижи КВТ Мастер 77421 200мм

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Пассатижи КВТ Мастер 77421 200мм - фото 1
Пассатижи КВТ Мастер 77421 200мм - фото 2
Пассатижи КВТ Мастер 77421 200мм - фото 3
Пассатижи КВТ Мастер 77421 200мм - фото 4
Пассатижи КВТ Мастер 77421 200мм - фото 5
Пассатижи КВТ Мастер 77421 200мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручной инструмент
  • Пассатижи КВТ Мастер 77421 200мм - фото 1
  • Пассатижи КВТ Мастер 77421 200мм - фото 2
  • Пассатижи КВТ Мастер 77421 200мм - фото 3
  • Пассатижи КВТ Мастер 77421 200мм - фото 4
  • Пассатижи КВТ Мастер 77421 200мм - фото 5
  • Пассатижи КВТ Мастер 77421 200мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475643
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Характеристики

Бренд
КВТ
Тип товара
Ручной инструмент
Размеры в упаковке, см
20х10х2
Вес, г.
340

Описание товара Пассатижи КВТ Мастер 77421 200мм

Пассатижи серии МАСТЕР для зажима плоских и круглых заготовок, нестандартного крепежа, обжатия и гибки металла. Губки имеют плоские и закругленные участки с насечками для надежного захвата. Весь шарнирно-губцевый инструмент КВТ изготовлен из инструментальной стали с добавлением хрома и ванадия. Металлическая поверхность плоскогубцев никелирована.

Отзывы о товаре Пассатижи КВТ Мастер 77421 200мм




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
КВТ
Тип товара
Ручной инструмент
Описание
Пассатижи серии МАСТЕР для зажима плоских и круглых заготовок, нестандартного крепежа, обжатия и гибки металла. Губки имеют плоские и закругленные участки с насечками для надежного захвата. Весь шарнирно-губцевый инструмент КВТ изготовлен из инструментальной стали с добавлением хрома и ванадия. Металлическая поверхность плоскогубцев никелирована.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пассатижи КВТ Мастер 77421 200мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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