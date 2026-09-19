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Триммер электрический Patriot PT 420 250306420 купить с доставкой в Москве
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Триммер электрический Patriot PT 420 250306420

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Триммер электрический Patriot PT 420 250306420 - фото 1
Триммер электрический Patriot PT 420 250306420 - фото 2
Триммер электрический Patriot PT 420 250306420 - фото 3
Триммер электрический Patriot PT 420 250306420 - фото 4
Триммер электрический Patriot PT 420 250306420 - фото 5
Триммер электрический Patriot PT 420 250306420 - фото 6
Триммер электрический Patriot PT 420 250306420 - фото 7
Триммер электрический Patriot PT 420 250306420 - фото 8
Триммер электрический Patriot PT 420 250306420 - фото 9
Триммер электрический Patriot PT 420 250306420 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
  • Триммер электрический Patriot PT 420 250306420 - фото 1
  • Триммер электрический Patriot PT 420 250306420 - фото 2
  • Триммер электрический Patriot PT 420 250306420 - фото 3
  • Триммер электрический Patriot PT 420 250306420 - фото 4
  • Триммер электрический Patriot PT 420 250306420 - фото 5
  • Триммер электрический Patriot PT 420 250306420 - фото 6
  • Триммер электрический Patriot PT 420 250306420 - фото 7
  • Триммер электрический Patriot PT 420 250306420 - фото 8
  • Триммер электрический Patriot PT 420 250306420 - фото 9
  • Триммер электрический Patriot PT 420 250306420 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
2 740 руб.  2 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475486
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Триммер
Размеры в упаковке, м
1.4х0.23х0.2
Вес, кг.
2.25

Описание товара Триммер электрический Patriot PT 420 250306420

Электрический триммер PATRIOT PT 420 250306420 используется для скашивания травы на небольших участках. Благодаря небольшим габаритам и малому весу модель идеально подойдет для эксплуатации женщинами или пожилыми людьми. Нижнее расположение двигателя позволяет снизить вибрацию на рукоятке и обеспечивает комфорт в процессе работы. Для безопасной работы триммер укомплектован защитным кожухом, он предотвращает попадание скошенной травы и мелких камней в пользователя.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер электрический Patriot PT 420 250306420




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Триммер
Описание
Электрический триммер PATRIOT PT 420 250306420 используется для скашивания травы на небольших участках. Благодаря небольшим габаритам и малому весу модель идеально подойдет для эксплуатации женщинами или пожилыми людьми. Нижнее расположение двигателя позволяет снизить вибрацию на рукоятке и обеспечивает комфорт в процессе работы. Для безопасной работы триммер укомплектован защитным кожухом, он предотвращает попадание скошенной травы и мелких камней в пользователя.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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