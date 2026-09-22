Триммер электрический с леской Ryobi RLT2925 5133002924
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Триммер электрический с леской Ryobi RLT2925 5133002924
Электрический триммер RYOBI с леской RLT2925 5133002924 применяется для выкашивания травы на приусадебных участках, он удобен для использования в труднодоступных местах. Это тихий, компактный и простой в эксплуатации, но при этом мощный инструмент по очень доступной цене. Триммер работает от электричества и не зависит от уровня зарядки АКБ и емкости бака. Благодаря небольшому весу в 1,9 кг с аппаратом справится любой человек. Из-за функции EasyEdge™ этим инструментом можно не только подравнивать траву, но и делать кромку. Наличие кожуха предохраняет цветы и прочие предметы от повреждений. Длина в разложенном виде - 113 см
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Теги товара: электрический, Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
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Теги товара: электрический, Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
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