Электрический триммер RLT3525 5133002789 Ryobi
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
350
Ширина скашивания
25
Обороты двигателя
10500
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659853
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер,
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
350
Уровень шума
93
Ширина скашивания
25
Обороты двигателя
10500
Скорость вращения ножа
10500
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х20х14
Вес, кг.
2.38
Описание товара Электрический триммер RLT3525 5133002789 Ryobi
Электрический триммер Ryobi RLT3525 5133002789 используется для скашивания и обработки краев газона. Отличается небольшим весом. Основная и передняя рукоятки обеспечивают комфортное управление инструментом. Предусмотрен держатель шнура питания.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
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Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер,
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
350
Уровень шума
93
Ширина скашивания
25
Обороты двигателя
10500
Скорость вращения ножа
10500
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Развернуть
Страна производитель
Китай
Электрический триммер Ryobi RLT3525 5133002789 используется для скашивания и обработки краев газона. Отличается небольшим весом. Основная и передняя рукоятки обеспечивают комфортное управление инструментом. Предусмотрен держатель шнура питания.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Теги товара: электрический, Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
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