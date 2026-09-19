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Коврик для мыши Redragon Ultra (50561) купить с доставкой в Москве
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Коврик для мыши Redragon Ultra (50561)

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Коврик для мыши Redragon Ultra (50561) - фото 1
Коврик для мыши Redragon Ultra (50561) - фото 2
Коврик для мыши Redragon Ultra (50561) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
  • Коврик для мыши Redragon Ultra (50561) - фото 1
  • Коврик для мыши Redragon Ultra (50561) - фото 2
  • Коврик для мыши Redragon Ultra (50561) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
480 руб.  770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 468025
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Коврики для мыши
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х12х11
Вес, г.
580

Описание товара Коврик для мыши Redragon Ultra (50561)

Коврик Defender Ultra подходит для лазерных и оптических компьютерных мышей с любым уровнем чувствительности. Площадь аксессуара составляет 80 х 30 см. За счёт этого он отлично подходит для работы на низком разрешении. Толщина 3 мм сглаживает заметные неровности. Резиновая основа обеспечивает безупречную фиксацию, а благодаря гладкой поверхности у манипуляторов не будет проблем со скольжением.

Отзывы о товаре Коврик для мыши Redragon Ultra (50561)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Коврики для мыши
Страна производитель
Китай
Описание
Коврик Defender Ultra подходит для лазерных и оптических компьютерных мышей с любым уровнем чувствительности. Площадь аксессуара составляет 80 х 30 см. За счёт этого он отлично подходит для работы на низком разрешении. Толщина 3 мм сглаживает заметные неровности. Резиновая основа обеспечивает безупречную фиксацию, а благодаря гладкой поверхности у манипуляторов не будет проблем со скольжением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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