Набор "Продукты" (10 предм.) в сетке 50734
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Характеристики
Описание товара Набор "Продукты" (10 предм.) в сетке 50734
Игрушечные продукты Viga Toys Деревянные овощи и фрукты – это игровой набор из 10 деревянных предметов. В комплекте чеснок, баклажан, помидор, морковь, гриб, лимон, апельсин, яблоко, груша, банан. С такими развивающими игрушками маленькие кулинары от 3 лет придумают множество сюжетно-ролевых игр. Взаимодействуя с такими деревянными игрушками, ребенок знакомится с различными формами, учится различать цвета, запоминает названия плодов. Игра с набором развивает воображение, мышление, цветовое восприятие. Набор деревянных овощей и фруктов можно использовать для игры дома, в детских садах, в рамках методик раннего развития. Также это хороший наглядный материал для занятий с малышами, например, на уроках иностранного языка. Набор юного повара прекрасно дополнит игрушечные кухни и магазины. Красивые, приятные на ощупь деревянные развивающие игрушки можно продавать и покупать в детском супермаркете, «готовить» на детской плите и подавать на игрушечной посуде. А еще сортировать по различным признакам, например, по цвету и форме. Все элементы игрового набора выполнены из цельной древесины и упакованы в белую пластиковую сетку. Они идеально отшлифованы, окрашены в яркие цвета. Благодаря этому каждый игрушечный плод выглядит почти как настоящий.
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