Top.Mail.Ru
Набор Игротрейд "Супермаркет" световые и звуковые эффекты 29,1*15*15,5 см купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор Игротрейд "Супермаркет" световые и звуковые эффекты 29,1*15*15,5 см

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор Игротрейд &quot;Супермаркет&quot; световые и звуковые эффекты 29,1*15*15,5 см - фото 1
Набор Игротрейд &quot;Супермаркет&quot; световые и звуковые эффекты 29,1*15*15,5 см - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Набор Игротрейд &quot;Супермаркет&quot; световые и звуковые эффекты 29,1*15*15,5 см - фото 1
  • Набор Игротрейд &quot;Супермаркет&quot; световые и звуковые эффекты 29,1*15*15,5 см - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
1 010 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 524360
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ИГРОТРЕЙД
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х16х15
Вес, г.
500

Описание товара Набор Игротрейд "Супермаркет" световые и звуковые эффекты 29,1*15*15,5 см

Игровой набор Игротрейд Супермаркет световые и звуковые эффекты 29, 1*15*15, 5 см без сомнения понравится любому ребенку. Благодаря ему можно устроить реалистичную игру в супермаркет, и почувствовать себя взрослыми. Дети с удовольствием играют в эту игру в кругу компании, примеряя на себя разные роли: кассира, покупателя или продавца

Отзывы о товаре Набор Игротрейд "Супермаркет" световые и звуковые эффекты 29,1*15*15,5 см




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ИГРОТРЕЙД
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой набор Игротрейд Супермаркет световые и звуковые эффекты 29, 1*15*15, 5 см без сомнения понравится любому ребенку. Благодаря ему можно устроить реалистичную игру в супермаркет, и почувствовать себя взрослыми. Дети с удовольствием играют в эту игру в кругу компании, примеряя на себя разные роли: кассира, покупателя или продавца
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор Игротрейд "Супермаркет" световые и звуковые эффекты 29,1*15*15,5 см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...