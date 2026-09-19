Набор "Бытовая техника для кухни" с миксером в коробке 44019
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Характеристики
Описание товара Набор "Бытовая техника для кухни" с миксером в коробке 44019
Мама готовит крем или тесто для выпечки? Маленький помощник тут как тут! С игрушечным миксером Viga Toys PolarB из дерева ребенок может играть в приготовление разных блюд, «угощать» родных и друзей. Набор юного повара состоит из деревянного миксера и миски, а также игрушечных продуктов – пачки муки и яйца из дерева. Комплект будет интересен детям дошкольного возраста от 3 лет. Развивающая игрушка в виде детского кухонного прибора тренирует воображение, социальные навыки, мышление, самостоятельность. Она дает возможность малышу попробовать себя в новой роли, придумать сюжет для игры, больше узнать о кулинарии, развить умение общаться и эмпатию. Дети учатся, подражая взрослым. Домашние дела, приготовление еды – интересные и понятные игры для ребенка. Сначала он насыпает в миску немного муки, разбивает яйцо. Поднимает ручку и ставит емкость под венчик. Вращает ручку, смешивая ингредиенты. Все детали и продукты – из дерева. Никакого беспорядка и необходимости убирать. Набор кулинара дает представление об устройстве приборов, рецептах блюд. Размер детского миксера 15x15x8, 7 см. Развивающая деревянная игрушка из серии PolarB изготовлена в пастельной расцветке, рукоятка в виде мордочки мишки. Набор от Viga Toys сертифицирован по европейскому EN71 и американскому ASTM стандартам качества и безопасности.
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