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Игровой набор "Стильный подарок" арт.5751/200565800 купить с доставкой в Москве
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Игровой набор "Стильный подарок" арт.5751/200565800

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Игровой набор &quot;Стильный подарок&quot; арт.5751/200565800 - фото 1
Игровой набор &quot;Стильный подарок&quot; арт.5751/200565800 - фото 2
Игровой набор &quot;Стильный подарок&quot; арт.5751/200565800 - фото 3
Игровой набор &quot;Стильный подарок&quot; арт.5751/200565800 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Игровой набор &quot;Стильный подарок&quot; арт.5751/200565800 - фото 1
  • Игровой набор &quot;Стильный подарок&quot; арт.5751/200565800 - фото 2
  • Игровой набор &quot;Стильный подарок&quot; арт.5751/200565800 - фото 3
  • Игровой набор &quot;Стильный подарок&quot; арт.5751/200565800 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
790 руб.  1 598 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 510817
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Характеристики

Бренд
LAPULLI KIDS
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 5 лет
Комплектация
заготовка, фломастеры
Материал
текстиль, пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х15
Вес, г.
300

Описание товара Игровой набор "Стильный подарок" арт.5751/200565800

Рюкзак для раскрашивания. Развивает творческое мышление и художественные навыки ребенка

Отзывы о товаре Игровой набор "Стильный подарок" арт.5751/200565800




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
LAPULLI KIDS
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 5 лет
Комплектация
заготовка, фломастеры
Материал
текстиль, пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Рюкзак для раскрашивания. Развивает творческое мышление и художественные навыки ребенка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Игровой набор "Стильный подарок" арт.5751/200565800 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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