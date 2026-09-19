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Миксер ручной Hottek HT-963-101 купить с доставкой в Москве
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Миксер ручной Hottek HT-963-101

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Миксер ручной Hottek HT-963-101 - фото 2
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Миксер ручной Hottek HT-963-101 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый, фиолетовый
Мощность, Вт
250
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Количество насадок
4
Насадки
крюки для теста, венчики
  • Миксер ручной Hottek HT-963-101 - фото 1
  • Миксер ручной Hottek HT-963-101 - фото 2
  • Миксер ручной Hottek HT-963-101 - фото 3
  • Миксер ручной Hottek HT-963-101 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 462997
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Характеристики

Бренд
Hottek
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый, фиолетовый
Мощность, Вт
250
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок
4
Насадки
крюки для теста, венчики
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х14
Вес, г.
750

Описание товара Миксер ручной Hottek HT-963-101

Миксер HT-963-101 – достаточно мощный прибор, который справится с ингредиентами различной плотности. Модель удобна и проста в использовании, занимает мало места на кухне. Мощность мотора составляет 250 Вт. Имеется 5 скоростей вращения. В комплект входят 2 венчика для взбивания и 2 крюка для замеса теста. Менять их достаточно просто, отсоединяются они при помощи специальной кнопки на корпусе.



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Миксер ручной Hottek HT-963-101




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Характеристики
Бренд
Hottek
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый, фиолетовый
Мощность, Вт
250
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок
4
Насадки
крюки для теста, венчики
Развернуть
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер HT-963-101 – достаточно мощный прибор, который справится с ингредиентами различной плотности. Модель удобна и проста в использовании, занимает мало места на кухне. Мощность мотора составляет 250 Вт. Имеется 5 скоростей вращения. В комплект входят 2 венчика для взбивания и 2 крюка для замеса теста. Менять их достаточно просто, отсоединяются они при помощи специальной кнопки на корпусе.


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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