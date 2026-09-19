Тостер Smeg TSF01WHMEU матовый белый
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Характеристики
Тип товара
Тостер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 459402
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
37х26х24
Вес, кг.
3.6
Описание товара Тостер Smeg TSF01WHMEU матовый белый
Тостер рассчитан на 2 ломтика. Это устройство выходит за рамки понимания классического тостера. У него есть такие функции как подогрев, багель или, например, размораживание. Прожарка тостов может осуществляться на 6 разных уровнях мощности. Предусмотрен удобный поддон для удаления хлебных крошек. Тостер воплотил в себе все самые современные технологические тенденции. Это выражается в его эстетике и широкой функциональности. Корпус выполнен из нержавеющей стали. Ножки имеют противоскользящее покрытие.
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Теги товара: белые
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Тостер рассчитан на 2 ломтика. Это устройство выходит за рамки понимания классического тостера. У него есть такие функции как подогрев, багель или, например, размораживание. Прожарка тостов может осуществляться на 6 разных уровнях мощности. Предусмотрен удобный поддон для удаления хлебных крошек. Тостер воплотил в себе все самые современные технологические тенденции. Это выражается в его эстетике и широкой функциональности. Корпус выполнен из нержавеющей стали. Ножки имеют противоскользящее покрытие.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 2 тоста, на 4 тоста, в металлическом корпусе, черные
Теги товара: белые
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, на 2 тоста, на 4 тоста, в металлическом корпусе, черные
Теги товара: белые
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