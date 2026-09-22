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Тостер Smeg TSF01SBMEU синий шторм купить с доставкой в Москве
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Тостер Smeg TSF01SBMEU синий шторм

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Тостер Smeg TSF01SBMEU синий шторм - фото 1
Тостер Smeg TSF01SBMEU синий шторм - фото 2
Тостер Smeg TSF01SBMEU синий шторм - фото 3
Тостер Smeg TSF01SBMEU синий шторм - фото 4
Тостер Smeg TSF01SBMEU синий шторм - фото 5
Тостер Smeg TSF01SBMEU синий шторм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
950
Цвет
синий
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
  • Тостер Smeg TSF01SBMEU синий шторм - фото 1
  • Тостер Smeg TSF01SBMEU синий шторм - фото 2
  • Тостер Smeg TSF01SBMEU синий шторм - фото 3
  • Тостер Smeg TSF01SBMEU синий шторм - фото 4
  • Тостер Smeg TSF01SBMEU синий шторм - фото 5
  • Тостер Smeg TSF01SBMEU синий шторм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730610
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Характеристики

Бренд
Smeg
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
950
Цвет
синий
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х25х23
Вес, кг.
3.5

Описание товара Тостер Smeg TSF01SBMEU синий шторм

Тостер Smeg – это стильное и функциональное устройство, способное украсить любую кухню. Модель в синем цвете с корпусом из прочного металла не только прекрасно выглядит, но и отличается надежностью и долгим сроком службы. При весе всего 2,4 кг, тостер оснащен двумя отделениями, что позволяет готовить сразу два тоста, идеально подрумяненных по вашему вкусу. Благодаря мощности 950 Вт, Smeg обеспечивает быстрое и равномерное обжаривание, а возможность регулировки степени обжаривания позволяет достичь идеального результата для каждого члена вашей семьи. Кроме того, устройство оснащено съемным поддоном для крошек, что значительно облегчает уход и поддержание чистоты. Произведенный в Китае, этот тостер сочетает в себе высокие технологии и современный дизайн, делая его отличным выбором для всех, кто ценит качество и стиль в бытовой технике.

Отзывы о товаре Тостер Smeg TSF01SBMEU синий шторм




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Smeg
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
950
Цвет
синий
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер Smeg – это стильное и функциональное устройство, способное украсить любую кухню. Модель в синем цвете с корпусом из прочного металла не только прекрасно выглядит, но и отличается надежностью и долгим сроком службы. При весе всего 2,4 кг, тостер оснащен двумя отделениями, что позволяет готовить сразу два тоста, идеально подрумяненных по вашему вкусу. Благодаря мощности 950 Вт, Smeg обеспечивает быстрое и равномерное обжаривание, а возможность регулировки степени обжаривания позволяет достичь идеального результата для каждого члена вашей семьи. Кроме того, устройство оснащено съемным поддоном для крошек, что значительно облегчает уход и поддержание чистоты. Произведенный в Китае, этот тостер сочетает в себе высокие технологии и современный дизайн, делая его отличным выбором для всех, кто ценит качество и стиль в бытовой технике.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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