Гарантия качества
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Характеристики
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
950
Цвет
синий
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730610
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Описание товара Тостер Smeg TSF01SBMEU синий шторм
Тостер Smeg – это стильное и функциональное устройство, способное украсить любую кухню. Модель в синем цвете с корпусом из прочного металла не только прекрасно выглядит, но и отличается надежностью и долгим сроком службы. При весе всего 2,4 кг, тостер оснащен двумя отделениями, что позволяет готовить сразу два тоста, идеально подрумяненных по вашему вкусу.
Благодаря мощности 950 Вт, Smeg обеспечивает быстрое и равномерное обжаривание, а возможность регулировки степени обжаривания позволяет достичь идеального результата для каждого члена вашей семьи. Кроме того, устройство оснащено съемным поддоном для крошек, что значительно облегчает уход и поддержание чистоты.
Произведенный в Китае, этот тостер сочетает в себе высокие технологии и современный дизайн, делая его отличным выбором для всех, кто ценит качество и стиль в бытовой технике.
Тостер Smeg – это стильное и функциональное устройство, способное украсить любую кухню. Модель в синем цвете с корпусом из прочного металла не только прекрасно выглядит, но и отличается надежностью и долгим сроком службы. При весе всего 2,4 кг, тостер оснащен двумя отделениями, что позволяет готовить сразу два тоста, идеально подрумяненных по вашему вкусу.
Благодаря мощности 950 Вт, Smeg обеспечивает быстрое и равномерное обжаривание, а возможность регулировки степени обжаривания позволяет достичь идеального результата для каждого члена вашей семьи. Кроме того, устройство оснащено съемным поддоном для крошек, что значительно облегчает уход и поддержание чистоты.
Произведенный в Китае, этот тостер сочетает в себе высокие технологии и современный дизайн, делая его отличным выбором для всех, кто ценит качество и стиль в бытовой технике.
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