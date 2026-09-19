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Наушники JBL Tune 510BT синий (JBLT510BTBLU) купить с доставкой в Москве
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Наушники JBL Tune 510BT синий (JBLT510BTBLU)

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Наушники JBL Tune 510BT синий (JBLT510BTBLU) - фото 1
Наушники JBL Tune 510BT синий (JBLT510BTBLU) - фото 2
Наушники JBL Tune 510BT синий (JBLT510BTBLU) - фото 3
Наушники JBL Tune 510BT синий (JBLT510BTBLU) - фото 4
Наушники JBL Tune 510BT синий (JBLT510BTBLU) - фото 5
Наушники JBL Tune 510BT синий (JBLT510BTBLU) - фото 6
Наушники JBL Tune 510BT синий (JBLT510BTBLU) - фото 7
Наушники JBL Tune 510BT синий (JBLT510BTBLU) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники JBL Tune 510BT синий (JBLT510BTBLU) - фото 1
  • Наушники JBL Tune 510BT синий (JBLT510BTBLU) - фото 2
  • Наушники JBL Tune 510BT синий (JBLT510BTBLU) - фото 3
  • Наушники JBL Tune 510BT синий (JBLT510BTBLU) - фото 4
  • Наушники JBL Tune 510BT синий (JBLT510BTBLU) - фото 5
  • Наушники JBL Tune 510BT синий (JBLT510BTBLU) - фото 6
  • Наушники JBL Tune 510BT синий (JBLT510BTBLU) - фото 7
  • Наушники JBL Tune 510BT синий (JBLT510BTBLU) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
4 280 руб.  5 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 458996
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
22х20х5
Вес, г.
500

Описание товара Наушники JBL Tune 510BT синий (JBLT510BTBLU)

Наушники JBL Tune 510BT позволяют наслаждаться мощными басами благодаря технологии JBL Pure Bass без проводов. Эти простые в использовании наушники работают до 40 часов на одном заряде аккумулятора, а, подключив зарядный кабель USB-C всего на пять минут к сети питания, вы получите еще 2 часа воспроизведения. Если вам поступит вызов, когда вы смотрите видео на другом устройстве, JBL Tune 510BT автоматически переключатся на мобильное устройство. Созданные для полного комфорта наушники JBL Tune 510BT оснащены Bluetooth 5.0 и позволяют подключиться к Siri или Google без использования мобильного устройства. Наушники JBL Tune 510BT доступны в нескольких ярких цветах и легко складываются для удобной переноски. Это универсальное решение, которое позволяет наслаждаться музыкой в течение всего дня.

Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 510BT синий (JBLT510BTBLU)




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Описание
Наушники JBL Tune 510BT позволяют наслаждаться мощными басами благодаря технологии JBL Pure Bass без проводов. Эти простые в использовании наушники работают до 40 часов на одном заряде аккумулятора, а, подключив зарядный кабель USB-C всего на пять минут к сети питания, вы получите еще 2 часа воспроизведения. Если вам поступит вызов, когда вы смотрите видео на другом устройстве, JBL Tune 510BT автоматически переключатся на мобильное устройство. Созданные для полного комфорта наушники JBL Tune 510BT оснащены Bluetooth 5.0 и позволяют подключиться к Siri или Google без использования мобильного устройства. Наушники JBL Tune 510BT доступны в нескольких ярких цветах и легко складываются для удобной переноски. Это универсальное решение, которое позволяет наслаждаться музыкой в течение всего дня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники JBL Tune 510BT синий (JBLT510BTBLU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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