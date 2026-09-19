Смеситель для ванны и душа Dorff Stark D1101000
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Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
159
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 190 руб.
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В наличии
Код товара: 456083
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
10 190 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
Смеситель; Аэратор; Эксцентрики; Отражатели; Инструкция; Упаковка.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
159
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
22х20х12
Вес, кг.
1.5
Описание товара Смеситель для ванны и душа Dorff Stark D1101000
Смеситель для ванны и душа Dorff Stark D1101000 из коллекции Stark - пример немецкого лаконичного дизайна и эргономики. Качественные материалы, внушительная гарантия и доступная цена - отличный выбор для практичных хозяев.
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Бренд
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
Смеситель; Аэратор; Эксцентрики; Отражатели; Инструкция; Упаковка.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
159
Страна производитель
Германия
Смеситель для ванны и душа Dorff Stark D1101000 из коллекции Stark - пример немецкого лаконичного дизайна и эргономики. Качественные материалы, внушительная гарантия и доступная цена - отличный выбор для практичных хозяев.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смеситель для ванны и душа Dorff Stark D1101000 - купить по цене 10190 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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