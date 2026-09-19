Смеситель для ванны и душа Dorff Logic New D3010000SS
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Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Длина излива
156
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%10 590 руб. 11 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 456078
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
11.8
Страна бренда
Германия
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
156
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х12
Вес, кг.
1.5
Описание товара Смеситель для ванны и душа Dorff Logic New D3010000SS
Смеситель для кухни Logic - абсолютный лидер в своем сегменте! Стильный, минималистичный дизайн и корпус, выполненный из нержавеющей стали являются образцом современного европейского минимализма. Помимо этого, в моделе прослеживается немецкая педантичность и продуманность в деталях: эргономичная ручка, поворотный излив и качественные комплектующие. Убедитесь сами, DORFF - сделано на совесть.
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Бренд
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
11.8
Страна бренда
Германия
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
156
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Смеситель для кухни Logic - абсолютный лидер в своем сегменте! Стильный, минималистичный дизайн и корпус, выполненный из нержавеющей стали являются образцом современного европейского минимализма. Помимо этого, в моделе прослеживается немецкая педантичность и продуманность в деталях: эргономичная ручка, поворотный излив и качественные комплектующие. Убедитесь сами, DORFF - сделано на совесть.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Смеситель для ванны и душа Dorff Logic New D3010000SS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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