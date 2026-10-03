Уцененный товар Робот-пылесос NEATO XV Signature Pro уцененный, 45220
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Роботы-пылесосы
Причина уценки
пропайка компонентов. Гарантия: 14 дней Внешний вид: незначительные следы эксплуатации, потертости на колесах. Спецификация: сухая уборка; ограничитель зоны уборки; местная уборка. Комплектация: устройство; сменная резиновая щетка; зарядная станция; сменная резиновая лента; руководство; ориг. упаковка.
Емкость пылесборника
0.66
Цвет
черный, серый
Тип уборки
сухая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 990 руб.
В наличии
Код товара: 45220
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9 990 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Роботы-пылесосы
Причина уценки
пропайка компонентов. Гарантия: 14 дней Внешний вид: незначительные следы эксплуатации, потертости на колесах. Спецификация: сухая уборка; ограничитель зоны уборки; местная уборка. Комплектация: устройство; сменная резиновая щетка; зарядная станция; сменная резиновая лента; руководство; ориг. упаковка.
Емкость пылесборника
0.66
Цвет
черный, серый
Тип уборки
сухая
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Ni-MH
Емкость аккумуляторов, mAh
3200
Время зарядки, мин
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х41х14
Вес, кг.
1.5
Описание товара Уцененный товар Робот-пылесос NEATO XV Signature Pro уцененный
Робот-пылесос NEATO XV Signature Pro
Причина уценки: пропайка компонентов.
Гарантия: 14 дней
Внешний вид: незначительные следы эксплуатации, потертости на колесах.
Спецификация:
- сухая уборка;
- ограничитель зоны уборки;
- местная уборка.
- устройство;
- сменная резиновая щетка;
- зарядная станция;
- сменная резиновая лента;
- руководство;
- ориг. упаковка.
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Бренд
Тип товара
Роботы-пылесосы
Причина уценки
пропайка компонентов. Гарантия: 14 дней Внешний вид: незначительные следы эксплуатации, потертости на колесах. Спецификация: сухая уборка; ограничитель зоны уборки; местная уборка. Комплектация: устройство; сменная резиновая щетка; зарядная станция; сменная резиновая лента; руководство; ориг. упаковка.
Емкость пылесборника
0.66
Цвет
черный, серый
Тип уборки
сухая
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Ni-MH
Емкость аккумуляторов, mAh
3200
Время зарядки, мин
180
Страна производитель
Китай
Робот-пылесос NEATO XV Signature Pro
Причина уценки: пропайка компонентов.
Гарантия: 14 дней
Внешний вид: незначительные следы эксплуатации, потертости на колесах.
Спецификация:
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с влажной уборкой, с Алисой, моющий со станцией самоочистки, моющие Dreame, моющий Dreame со станцией самоочистки, для сухой уборки, белые
Причина уценки: пропайка компонентов.
Гарантия: 14 дней
Внешний вид: незначительные следы эксплуатации, потертости на колесах.
Спецификация:
- сухая уборка;
- ограничитель зоны уборки;
- местная уборка.
- устройство;
- сменная резиновая щетка;
- зарядная станция;
- сменная резиновая лента;
- руководство;
- ориг. упаковка.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с влажной уборкой, с Алисой, моющий со станцией самоочистки, моющие Dreame, моющий Dreame со станцией самоочистки, для сухой уборки, белые
Уцененный товар Робот-пылесос NEATO XV Signature Pro уцененный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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