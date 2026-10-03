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Уцененный товар Робот-пылесос NEATO XV Signature Pro уцененный купить с доставкой в Москве, 45220
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Уцененный товар Робот-пылесос NEATO XV Signature Pro уцененный, 45220

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Робот-пылесос NEATO XV Signature Pro уцененный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Роботы-пылесосы
Причина уценки
пропайка компонентов. Гарантия: 14 дней Внешний вид: незначительные следы эксплуатации, потертости на колесах. Спецификация: сухая уборка; ограничитель зоны уборки; местная уборка. Комплектация: устройство; сменная резиновая щетка; зарядная станция; сменная резиновая лента; руководство; ориг. упаковка.
Емкость пылесборника
0.66
Цвет
черный, серый
Тип уборки
сухая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 990 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 45220
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Робот-пылесос NEATO XV Signature Pro уцененный
9 990 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Neato
Тип товара
Роботы-пылесосы
Причина уценки
пропайка компонентов. Гарантия: 14 дней Внешний вид: незначительные следы эксплуатации, потертости на колесах. Спецификация: сухая уборка; ограничитель зоны уборки; местная уборка. Комплектация: устройство; сменная резиновая щетка; зарядная станция; сменная резиновая лента; руководство; ориг. упаковка.
Емкость пылесборника
0.66
Цвет
черный, серый
Тип уборки
сухая
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Ni-MH
Емкость аккумуляторов, mAh
3200
Время зарядки, мин
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х41х14
Вес, кг.
1.5

Описание товара Уцененный товар Робот-пылесос NEATO XV Signature Pro уцененный

Робот-пылесос NEATO XV Signature Pro
Причина уценки: пропайка компонентов.
Гарантия: 14 дней
Внешний вид: незначительные следы эксплуатации, потертости на колесах.
Спецификация:

  • сухая уборка;
  • ограничитель зоны уборки;
  • местная уборка.
Комплектация:
  • устройство;
  • сменная резиновая щетка;
  • зарядная станция;
  • сменная резиновая лента;
  • руководство;
  • ориг. упаковка.

Отзывы о товаре Уцененный товар Робот-пылесос NEATO XV Signature Pro уцененный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Neato
Тип товара
Роботы-пылесосы
Причина уценки
пропайка компонентов. Гарантия: 14 дней Внешний вид: незначительные следы эксплуатации, потертости на колесах. Спецификация: сухая уборка; ограничитель зоны уборки; местная уборка. Комплектация: устройство; сменная резиновая щетка; зарядная станция; сменная резиновая лента; руководство; ориг. упаковка.
Емкость пылесборника
0.66
Цвет
черный, серый
Тип уборки
сухая
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Ni-MH
Емкость аккумуляторов, mAh
3200
Время зарядки, мин
180
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-пылесос NEATO XV Signature Pro
Причина уценки: пропайка компонентов.
Гарантия: 14 дней
Внешний вид: незначительные следы эксплуатации, потертости на колесах.
Спецификация:
  • сухая уборка;
  • ограничитель зоны уборки;
  • местная уборка.
Комплектация:
  • устройство;
  • сменная резиновая щетка;
  • зарядная станция;
  • сменная резиновая лента;
  • руководство;
  • ориг. упаковка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Робот-пылесос NEATO XV Signature Pro уцененный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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