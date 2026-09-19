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Ручка перьевая Waterman Graduate Allure 2068194 Red CT купить с доставкой в Москве
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Ручка перьевая Waterman Graduate Allure 2068194 Red CT

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Ручка перьевая Waterman Graduate Allure 2068194 Red CT - фото 1
Ручка перьевая Waterman Graduate Allure 2068194 Red CT - фото 2
Ручка перьевая Waterman Graduate Allure 2068194 Red CT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка перьевая
Вид ручки
перьевая
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
съемный колпачок
  • Ручка перьевая Waterman Graduate Allure 2068194 Red CT - фото 1
  • Ручка перьевая Waterman Graduate Allure 2068194 Red CT - фото 2
  • Ручка перьевая Waterman Graduate Allure 2068194 Red CT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 450312
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Характеристики

Бренд
Waterman
Тип товара
Ручка перьевая
Дополнительно
отдельные элементы дизайна - зеркальный хром
Корпус
многослойное лаковое покрытие
Перо
да
Размер пера
F (тонкое)
Толщина линии, мм
0.5
Цвет
синий
Вид ручки
перьевая
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
съемный колпачок
Особенности
система заправки: картриджно-конвертораня
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
70

Описание товара Ручка перьевая Waterman Graduate Allure 2068194 Red CT

Ручка представлена в насыщенном лаковом красном цвете и дополнена элементами из нержавеющей стали, что подчеркивает её премиальность и утонченность. Она идеально лежит в руке и обеспечивает плавное и комфортное письмо, что делает её идеальным выбором как для повседневного использования, так и для особых случаев.

Отзывы о товаре Ручка перьевая Waterman Graduate Allure 2068194 Red CT




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Характеристики
Бренд
Waterman
Тип товара
Ручка перьевая
Дополнительно
отдельные элементы дизайна - зеркальный хром
Корпус
многослойное лаковое покрытие
Перо
да
Размер пера
F (тонкое)
Толщина линии, мм
0.5
Цвет
синий
Вид ручки
перьевая
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
съемный колпачок
Особенности
система заправки: картриджно-конвертораня
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Ручка представлена в насыщенном лаковом красном цвете и дополнена элементами из нержавеющей стали, что подчеркивает её премиальность и утонченность. Она идеально лежит в руке и обеспечивает плавное и комфортное письмо, что делает её идеальным выбором как для повседневного использования, так и для особых случаев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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