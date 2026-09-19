Ручка перьевая Waterman Graduate Allure 2068194 Red CT
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка перьевая
Вид ручки
перьевая
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
съемный колпачок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 450312
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручка перьевая
Дополнительно
отдельные элементы дизайна - зеркальный хром
Корпус
многослойное лаковое покрытие
Перо
да
Размер пера
F (тонкое)
Толщина линии, мм
0.5
Цвет
синий
Вид ручки
перьевая
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
съемный колпачок
Особенности
система заправки: картриджно-конвертораня
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
70
Описание товара Ручка перьевая Waterman Graduate Allure 2068194 Red CT
Ручка представлена в насыщенном лаковом красном цвете и дополнена элементами из нержавеющей стали, что подчеркивает её премиальность и утонченность. Она идеально лежит в руке и обеспечивает плавное и комфортное письмо, что делает её идеальным выбором как для повседневного использования, так и для особых случаев.
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Бренд
Тип товара
Ручка перьевая
Дополнительно
отдельные элементы дизайна - зеркальный хром
Корпус
многослойное лаковое покрытие
Перо
да
Размер пера
F (тонкое)
Толщина линии, мм
0.5
Цвет
синий
Вид ручки
перьевая
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
съемный колпачок
Особенности
система заправки: картриджно-конвертораня
Развернуть
Страна производитель
Китай
Ручка представлена в насыщенном лаковом красном цвете и дополнена элементами из нержавеющей стали, что подчеркивает её премиальность и утонченность. Она идеально лежит в руке и обеспечивает плавное и комфортное письмо, что делает её идеальным выбором как для повседневного использования, так и для особых случаев.
Ручка перьевая Waterman Graduate Allure 2068194 Red CT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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