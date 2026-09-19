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Ручка перьевая Waterman Graduate Allure 2068196 Black CT купить с доставкой в Москве
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Ручка перьевая Waterman Graduate Allure 2068196 Black CT

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Ручка перьевая Waterman Graduate Allure 2068196 Black CT - фото 1
Ручка перьевая Waterman Graduate Allure 2068196 Black CT - фото 2
Ручка перьевая Waterman Graduate Allure 2068196 Black CT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
  • Ручка перьевая Waterman Graduate Allure 2068196 Black CT - фото 1
  • Ручка перьевая Waterman Graduate Allure 2068196 Black CT - фото 2
  • Ручка перьевая Waterman Graduate Allure 2068196 Black CT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 450308
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Характеристики

Бренд
Waterman
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
100

Описание товара Ручка перьевая Waterman Graduate Allure 2068196 Black CT

Выполненная в классическом дизайне, коллекция GRADUATE бесспортно функциональна и современна. Прочная конструкция и современный дизайн, вне сомнения, понравится тем, кто нуждается в надежных и функциональных письменных принадлежностях, отличающихся изяществом стиля и престижностью. Эти пишущие инструменты идеальны для ежедневного использования. Модель 2019 года, перьевая ручка Waterman Graduate Allure из коллекции Allure. Корпус и колпачок современной и элегантной перьевой ручки выполнен из латуни и покрыт многослойным лаком. Грип-секция изготовлена из высококачественного пластика матового черного цвета, отдельные детали дизайна покрыты хромом. Перьевая ручка оснащается пером из нержавещей стали. Письменный инструмент поставляется в фирменной коробке, в комплекте также присутствует один пробный картридж и гарантийный талон с инструкцией.

Отзывы о товаре Ручка перьевая Waterman Graduate Allure 2068196 Black CT




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Характеристики
Бренд
Waterman
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Описание
Выполненная в классическом дизайне, коллекция GRADUATE бесспортно функциональна и современна. Прочная конструкция и современный дизайн, вне сомнения, понравится тем, кто нуждается в надежных и функциональных письменных принадлежностях, отличающихся изяществом стиля и престижностью. Эти пишущие инструменты идеальны для ежедневного использования. Модель 2019 года, перьевая ручка Waterman Graduate Allure из коллекции Allure. Корпус и колпачок современной и элегантной перьевой ручки выполнен из латуни и покрыт многослойным лаком. Грип-секция изготовлена из высококачественного пластика матового черного цвета, отдельные детали дизайна покрыты хромом. Перьевая ручка оснащается пером из нержавещей стали. Письменный инструмент поставляется в фирменной коробке, в комплекте также присутствует один пробный картридж и гарантийный талон с инструкцией.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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