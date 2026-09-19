Top.Mail.Ru
Держатель для смартфонов Wiiix HT-471V7-B черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Держатель для смартфонов Wiiix HT-471V7-B черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Держатель для смартфонов Wiiix HT-471V7-B черный - фото 1
Держатель для смартфонов Wiiix HT-471V7-B черный - фото 2
Держатель для смартфонов Wiiix HT-471V7-B черный - фото 3
Держатель для смартфонов Wiiix HT-471V7-B черный - фото 4
Держатель для смартфонов Wiiix HT-471V7-B черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель автомобильный
  • Держатель для смартфонов Wiiix HT-471V7-B черный - фото 1
  • Держатель для смартфонов Wiiix HT-471V7-B черный - фото 2
  • Держатель для смартфонов Wiiix HT-471V7-B черный - фото 3
  • Держатель для смартфонов Wiiix HT-471V7-B черный - фото 4
  • Держатель для смартфонов Wiiix HT-471V7-B черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 426546
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WIIIX
Тип товара
Держатель автомобильный
Размеры в упаковке, см
12х6х6
Вес, г.
220

Описание товара Держатель для смартфонов Wiiix HT-471V7-B черный

Автомобильный держатель для телефона. - для крепления на дефлектор вентиляции - надежная трехточечная фиксация телефона - установка телефона одним движением руки.

Отзывы о товаре Держатель для смартфонов Wiiix HT-471V7-B черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
WIIIX
Тип товара
Держатель автомобильный
Описание
Автомобильный держатель для телефона. - для крепления на дефлектор вентиляции - надежная трехточечная фиксация телефона - установка телефона одним движением руки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для смартфонов Wiiix HT-471V7-B черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...