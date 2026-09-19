Elvis Presley - The Platinum Collection (5060143491955) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Elvis Presley - The Platinum Collection (5060143491955) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Can't Help Falling In Love, Heartbreak Hotel, Hound Dog, Marie's The Name, Surrender, It's Now Or Never, Stuck On You, I Forgot To Remember To Forget, Blue Hawaii, The Girl Of My Best Friend, Love Me Tender, All Shook Up, Are You Lonesome Tonight?, A Big Hunk O'love, I Feel So Bad, Little Sister, Rock-A-Hula Baby, King Creole, Blue Suede Shoes, A Mess Of Blues, I Gotta Know, My Baby Left Me, Wild In The Country, Wooden Heart, Flaming Star, Lonely Man, Love Me, Suspicion, There's Always Me, That's All Right, Give Me The Right, Sentimental Me, Starting Today, Gently, In Your Arms, Put The Blame On Me, Jailhouse Rock, I Slipped, I Stumbled, I Fell, Good Rockin' Tonight, Wear My Ring Around Your Neck, I Was The One, Judy, I Want You With Me, Fame And Fortune, My Wish Came True, Return To Sender, Mystery Train, Don't Be Cruel, I'm Coming Home, It's A Sin, (You're So Square) Baby I Don't Care, Hawaiian Wedding Song, Blue Moon Of Kentucky, Fever
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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