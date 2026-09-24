Oscar Peterson - Exclusively For My Friends: Girl Talk (4029759197898) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Oscar Peterson - Exclusively For My Friends: Girl Talk (4029759197898) виниловая пластинка
"Girl Talk" (также издавался под названием "Oscar Peterson Plays for Lovers") - студийный альбом 1968 года джазового пианиста Оскара Питерсона, второй том его серии Exclusively for My Friends. Он был составлен из живых студийных сессий, записанных в период с 1964 по 1966 год. Оскар Эммануэль Питерсон (15 августа 1925 — 23 декабря 2007) — канадский джазовый пианист-виртуоз и композитор. Считающийся одним из величайших джазовых пианистов всех времен, Питерсон выпустил более 200 записей, получил семь премий Грэмми, а также награду за выслугу от Академии звукозаписи и множество других наград и премий. Он отыграл тысячи концертов по всему миру за более чем 60-летнюю карьеру. Дюк Эллингтон назвал его «Махараджей клавишных», в джазовом сообществе музыканта именовали «Король внутреннего свинга».
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