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Oscar Peterson - Exclusively For My Friends: Girl Talk (4029759197898) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Oscar Peterson - Exclusively For My Friends: Girl Talk (4029759197898) виниловая пластинка

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Oscar Peterson - Exclusively For My Friends: Girl Talk (4029759197898) виниловая пластинка - фото 1
Oscar Peterson - Exclusively For My Friends: Girl Talk (4029759197898) виниловая пластинка - фото 2
Oscar Peterson - Exclusively For My Friends: Girl Talk (4029759197898) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
Exclusively For My Friends: Girl Talk
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Oscar Peterson - Exclusively For My Friends: Girl Talk (4029759197898) виниловая пластинка - фото 1
  • Oscar Peterson - Exclusively For My Friends: Girl Talk (4029759197898) виниловая пластинка - фото 2
  • Oscar Peterson - Exclusively For My Friends: Girl Talk (4029759197898) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715952
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Характеристики

Бренд
MPS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPS
Barcode
[4029759197898]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
Exclusively For My Friends: Girl Talk
Жанр
Swing
Трек-лист
On A Clear Day, I'm In The Mood For Love, Girl Talk, B2.1 I Concentrate On You, B2.2 Moon River, Robbins Nest
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Exclusively For My Friends – Vol. II
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Oscar Peterson - Exclusively For My Friends: Girl Talk (4029759197898) виниловая пластинка

"Girl Talk" (также издавался под названием "Oscar Peterson Plays for Lovers") - студийный альбом 1968 года джазового пианиста Оскара Питерсона, второй том его серии Exclusively for My Friends. Он был составлен из живых студийных сессий, записанных в период с 1964 по 1966 год. Оскар Эммануэль Питерсон (15 августа 1925 — 23 декабря 2007) — канадский джазовый пианист-виртуоз и композитор. Считающийся одним из величайших джазовых пианистов всех времен, Питерсон выпустил более 200 записей, получил семь премий Грэмми, а также награду за выслугу от Академии звукозаписи и множество других наград и премий. Он отыграл тысячи концертов по всему миру за более чем 60-летнюю карьеру. Дюк Эллингтон назвал его «Махараджей клавишных», в джазовом сообществе музыканта именовали «Король внутреннего свинга».

Отзывы о товаре Oscar Peterson - Exclusively For My Friends: Girl Talk (4029759197898) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MPS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPS
Barcode
[4029759197898]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
Exclusively For My Friends: Girl Talk
Жанр
Swing
Трек-лист
On A Clear Day, I'm In The Mood For Love, Girl Talk, B2.1 I Concentrate On You, B2.2 Moon River, Robbins Nest
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Exclusively For My Friends – Vol. II
Страна производитель
Германия
Описание
"Girl Talk" (также издавался под названием "Oscar Peterson Plays for Lovers") - студийный альбом 1968 года джазового пианиста Оскара Питерсона, второй том его серии Exclusively for My Friends. Он был составлен из живых студийных сессий, записанных в период с 1964 по 1966 год. Оскар Эммануэль Питерсон (15 августа 1925 — 23 декабря 2007) — канадский джазовый пианист-виртуоз и композитор. Считающийся одним из величайших джазовых пианистов всех времен, Питерсон выпустил более 200 записей, получил семь премий Грэмми, а также награду за выслугу от Академии звукозаписи и множество других наград и премий. Он отыграл тысячи концертов по всему миру за более чем 60-летнюю карьеру. Дюк Эллингтон назвал его «Махараджей клавишных», в джазовом сообществе музыканта именовали «Король внутреннего свинга».
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