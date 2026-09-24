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Oscar Peterson - Mellow Mood (4029759197928) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Oscar Peterson - Mellow Mood (4029759197928) виниловая пластинка

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Oscar Peterson - Mellow Mood (4029759197928) виниловая пластинка - фото 1
Oscar Peterson - Mellow Mood (4029759197928) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
Mellow Mood
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Oscar Peterson - Mellow Mood (4029759197928) виниловая пластинка - фото 1
  • Oscar Peterson - Mellow Mood (4029759197928) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715955
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Oscar Peterson - Mellow Mood (4029759197928) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MPS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPS
Barcode
[4029759197928]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
Mellow Mood
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
In A Mellotone, Nica's Dream, Green Dolphin Street, Summertime, Sometimes I'm Happy, Who Can I Turn To
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Exclusively For My Friends – Vol. V
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Oscar Peterson - Mellow Mood (4029759197928) виниловая пластинка

В пятой главе серии, озаглавленной «Mellow Mood», Оскар Питерсон возвращается к своему трио с Сэмом Джонсом (бас) и Бобом Даремом (ударные) после четвёртого тома, который был исполнен сольно. Это альбом, на котором канадец восхваляет гигантов американского джаза в нескольких композициях. Он начинает с «In A Mellotone» Дюка Эллингтона, интерпретируя её по-разному и с буйной физической выразительностью. Он превращает композицию Хораса Сильвера «Nica's Dream» из лирической композиции в импровизированное клокочущее звучание, а «Summertime» Гершвина играет в версии, полностью лишённой меланхоличной мелодии и, по его собственным словам, «дерзкой». В «On Green Dolphin Street» он берёт тему из одноимённого фильма, используя свои танцевальные движения на клавишных поверх монотонного голоса Джонса, который к концу исполняет великолепное соло.

Отзывы о товаре Oscar Peterson - Mellow Mood (4029759197928) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MPS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPS
Barcode
[4029759197928]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
Mellow Mood
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
In A Mellotone, Nica's Dream, Green Dolphin Street, Summertime, Sometimes I'm Happy, Who Can I Turn To
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Exclusively For My Friends – Vol. V
Страна производитель
Германия
Описание
В пятой главе серии, озаглавленной «Mellow Mood», Оскар Питерсон возвращается к своему трио с Сэмом Джонсом (бас) и Бобом Даремом (ударные) после четвёртого тома, который был исполнен сольно. Это альбом, на котором канадец восхваляет гигантов американского джаза в нескольких композициях. Он начинает с «In A Mellotone» Дюка Эллингтона, интерпретируя её по-разному и с буйной физической выразительностью. Он превращает композицию Хораса Сильвера «Nica's Dream» из лирической композиции в импровизированное клокочущее звучание, а «Summertime» Гершвина играет в версии, полностью лишённой меланхоличной мелодии и, по его собственным словам, «дерзкой». В «On Green Dolphin Street» он берёт тему из одноимённого фильма, используя свои танцевальные движения на клавишных поверх монотонного голоса Джонса, который к концу исполняет великолепное соло.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Oscar Peterson - Mellow Mood (4029759197928) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3500 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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