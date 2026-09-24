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Carlo Maria Giulini - Debussy: La Mer, Nocturnes (5021732275288) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Carlo Maria Giulini - Debussy: La Mer, Nocturnes (5021732275288) виниловая пластинка

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Carlo Maria Giulini - Debussy: La Mer, Nocturnes (5021732275288) виниловая пластинка - фото 1
Carlo Maria Giulini - Debussy: La Mer, Nocturnes (5021732275288) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Carlo Maria Giulini
Альбом (сингл)
Debussy: La Mer, Nocturnes
Жанр
Классическая музыка
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Carlo Maria Giulini - Debussy: La Mer, Nocturnes (5021732275288) виниловая пластинка - фото 1
  • Carlo Maria Giulini - Debussy: La Mer, Nocturnes (5021732275288) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707986
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Загружаем...
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Carlo Maria Giulini - Debussy: La Mer, Nocturnes (5021732275288) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[5021732275288]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Carlo Maria Giulini
Альбом (сингл)
Debussy: La Mer, Nocturnes
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I. De LAube ? Midi Sur La Mer, II. Jeux De Vagues, III. Dialogue Du Vent Et De La Mer, I. Nuages, II. F?tes, III. Sir?nes
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Carlo Maria Giulini - Debussy: La Mer, Nocturnes (5021732275288) виниловая пластинка

Прекрасные оркестровые произведения Клода Дебюсси Море и Ноктюрны в исполнении оркестра Филармония под управлением великого итальянского дирижера Карло Марии Джулини. Издание на виниле 180 г.. «La Mer был фирменным произведением Джулини, и это его лучшая запись, захватывающая капризное чувство потока музыки, совершенная в переходах и с кульминациями, которые сохраняют ясность и баланс музыки, не будучи при этом чрезмерно сдержанными» - ClassicsToday.com. Карло Мария Джулини (1914-2005) был известен своими интерпретациями романтического репертуара и репертуара начала 20 века. Он сделал множество записей для EMI Classics, включая новаторские версии «Дон Жуана» Моцарта, «Реквиема» Верди, 4-й симфонии Брамса, увертюр Россини и шедевров Дебюсси. Дирижерский стиль Джулини был известен своим глубоким музыкальным пониманием и чувствительностью, подчеркивая ясность и эмоциональную глубину.

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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[5021732275288]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Carlo Maria Giulini
Альбом (сингл)
Debussy: La Mer, Nocturnes
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I. De LAube ? Midi Sur La Mer, II. Jeux De Vagues, III. Dialogue Du Vent Et De La Mer, I. Nuages, II. F?tes, III. Sir?nes
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Прекрасные оркестровые произведения Клода Дебюсси Море и Ноктюрны в исполнении оркестра Филармония под управлением великого итальянского дирижера Карло Марии Джулини. Издание на виниле 180 г.. «La Mer был фирменным произведением Джулини, и это его лучшая запись, захватывающая капризное чувство потока музыки, совершенная в переходах и с кульминациями, которые сохраняют ясность и баланс музыки, не будучи при этом чрезмерно сдержанными» - ClassicsToday.com. Карло Мария Джулини (1914-2005) был известен своими интерпретациями романтического репертуара и репертуара начала 20 века. Он сделал множество записей для EMI Classics, включая новаторские версии «Дон Жуана» Моцарта, «Реквиема» Верди, 4-й симфонии Брамса, увертюр Россини и шедевров Дебюсси. Дирижерский стиль Джулини был известен своим глубоким музыкальным пониманием и чувствительностью, подчеркивая ясность и эмоциональную глубину.
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Доставка
Отзывы


Carlo Maria Giulini - Debussy: La Mer, Nocturnes (5021732275288) виниловая пластинка - по цене 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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