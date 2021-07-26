Kraftwerk - Computer World (coloured) (0190295272302) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Kraftwerk - Computer World (coloured) (0190295272302) виниловая пластинка
Британские и немецкие версии альбомов выйдут на 180-граммовом «тяжелом» виниле с иллюстрированным буклетом. Недавно было анонсировано, что «3-D The Catalogue» (в формате Dolby Atmos Surround Mix) и пять немецкоязычных студийных альбомов Kraftwerk («Trans Europa Express», «Die Mensch-Maschine», «Computerwelt», «Techno Pop» и «The Mix»), впервые выйдут на стриминговых платформах. Теперь же Parlophone Records подтвердили, что ремастированные записи из «12345678 Catalogue» 2009 года (на английском и немецком языках) будут выпущены ограниченным тиражом на отдельных 180-граммовых пластинках — большинство из них никогда ранее не выходило на цветном виниле. Это восемь британских альбомов — «Autobahn», «Radio-Activity», «Trans Europe Express», «The Man-Machine», «Computer World», «Techno Pop», «The Mix» и «Tour De France» — и шесть немецких в общей сложности. Немецкие издания — пять немецкоязычных версий альбомов, а также «Radio-Activ?t», в котором указаны немецкие названия на обложке, хотя аудио не отличается от британского варианта. Новые переиздания выпускаются на «тяжелом» 180-граммовом виниле, диапазон цветов широк: от полупрозрачного неонового желтого «Computer World» до полупрозрачного синего «Autobahn»; они и звучат, и выглядят безупречно. Конверты для пластинок соответствуют высочайшим стандартам качества, добавляя новую яркость и живость и без того потрясающим обложкам. Ральф Хюттер в течение пяти десятилетий придумывал идеи и концепции визуального оформления записей Kraftwerk. Каждый из альбомов выходит вместе с иллюстрированным буклетом, в который вошли самые яркие рисунки и фото. В непревзойденном влиянии Kraftwerk на электронную музыку и поп-культуру можно убедиться в лондонском Музее дизайна, где сейчас проходит выставка «Electronic: From Kraftwerk to the Chemical Brothers». 3D-комната Kraftwerk — один из самых выдающихся экспонатов, предлагающий полную атмосферу погружения в уникальные концерты Kraftwerk с ультрасовременной аудио- и видео презентацией (The Guardian, The Times и The Evening Standard высоко оценили выставку).
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Достоинства:
буклет,отличная масса,цветной, хорошее переиздание по звуку
Недостатки:
нет
Комментарий:
замечательный альбом
Отзывы о товаре Kraftwerk - Computer World (coloured) (0190295272302) виниловая пластинка
Достоинства:
буклет,отличная масса,цветной, хорошее переиздание по звуку
Недостатки:
нет
Комментарий:
замечательный альбом