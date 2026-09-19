Мобильный телефон MAXVI C3I MARENGO
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Сенсорный экран
нет
Емкость аккумулятора
800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 422831
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
нет
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
800
Время работы в режиме ожидания
100
Габариты
111x46x15 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
200
Описание товара Мобильный телефон MAXVI C3I MARENGO
Maxvi C3i - практичный телефон для повседневного использования. Аппарат с диагональю дисплея 1,77" и АКБ 800 мАч позволит вам продолжительное время обходиться без подзарядки телефона. Приятная фактура задней крышки и оптимальные размеры корпуса сделают пользование этим девайсом максимально комфортным.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
нет
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
800
Время работы в режиме ожидания
100
Габариты
111x46x15 мм
Страна производитель
Китай
Maxvi C3i - практичный телефон для повседневного использования. Аппарат с диагональю дисплея 1,77" и АКБ 800 мАч позволит вам продолжительное время обходиться без подзарядки телефона. Приятная фактура задней крышки и оптимальные размеры корпуса сделают пользование этим девайсом максимально комфортным.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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