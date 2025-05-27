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Мобильный телефон MAXVI C3I BLACK купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон MAXVI C3I BLACK

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Мобильный телефон MAXVI C3I BLACK - фото 1
Мобильный телефон MAXVI C3I BLACK - фото 2
Мобильный телефон MAXVI C3I BLACK - фото 3
Мобильный телефон MAXVI C3I BLACK - фото 4
Мобильный телефон MAXVI C3I BLACK - фото 5
Мобильный телефон MAXVI C3I BLACK - фото 6
Мобильный телефон MAXVI C3I BLACK - фото 7
Мобильный телефон MAXVI C3I BLACK - фото 8
Мобильный телефон MAXVI C3I BLACK - фото 9
Мобильный телефон MAXVI C3I BLACK - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
  • Мобильный телефон MAXVI C3I BLACK - фото 1
  • Мобильный телефон MAXVI C3I BLACK - фото 2
  • Мобильный телефон MAXVI C3I BLACK - фото 3
  • Мобильный телефон MAXVI C3I BLACK - фото 4
  • Мобильный телефон MAXVI C3I BLACK - фото 5
  • Мобильный телефон MAXVI C3I BLACK - фото 6
  • Мобильный телефон MAXVI C3I BLACK - фото 7
  • Мобильный телефон MAXVI C3I BLACK - фото 8
  • Мобильный телефон MAXVI C3I BLACK - фото 9
  • Мобильный телефон MAXVI C3I BLACK - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 422830
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Характеристики

Бренд
Maxvi
Тип товара
Кнопочные телефоны
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон MAXVI C3I BLACK

Maxvi C3i - практичный телефон для повседневного использования. Аппарат с диагональю дисплея 1, 77 и АКБ 800 мАч позволит вам продолжительное время обходиться без подзарядки телефона. Приятная фактура задней крышки и оптимальные размеры корпуса сделают пользование этим девайсом максимально комфортным.

Отзывы о товаре Мобильный телефон MAXVI C3I BLACK

Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Светлана Т.

Достоинства:


Комментарий:
гнездо зарядки хлпковата и тихий звук на вызовы
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
телефон супер своих денег он как бы стоит брал для завода.
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
Виталий К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2024
Анатолий С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар отличный! Телефон новый в пленке. Коробка отпечатана, целая. Всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2023
Абдулова Кристина

Достоинства:


Комментарий:
Маловат...



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Maxvi
Тип товара
Кнопочные телефоны
Страна производитель
Китай
Описание
Maxvi C3i - практичный телефон для повседневного использования. Аппарат с диагональю дисплея 1, 77 и АКБ 800 мАч позволит вам продолжительное время обходиться без подзарядки телефона. Приятная фактура задней крышки и оптимальные размеры корпуса сделают пользование этим девайсом максимально комфортным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Светлана Т.

Достоинства:


Комментарий:
гнездо зарядки хлпковата и тихий звук на вызовы
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
телефон супер своих денег он как бы стоит брал для завода.
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
Виталий К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2024
Анатолий С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар отличный! Телефон новый в пленке. Коробка отпечатана, целая. Всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2023
Абдулова Кристина

Достоинства:


Комментарий:
Маловат...


Мобильный телефон MAXVI C3I BLACK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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