Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
250
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
3
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 422083
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Диск для фарша: 2 в комплекте, диаметр отверстий 5 мм, 7 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х23
Вес, кг.
2.85
Описание товара Мясорубка Polaris PMG 1872 RUS
Мясорубка Polaris – это надежный и эффективный прибор, который станет отличным помощником на вашей кухне. Оснащенная мощным двигателем с номинальной мощностью 250 Вт и максимальной мощностью 1800 Вт при блокировке вала, эта мясорубка обеспечивает высокую производительность до 2 кг фарша в минуту. Даже в случае интенсивной эксплуатации, защита двигателя от перегрузки гарантирует длительный срок службы прибора.
Система реверса – один из ключевых элементов устройства, позволяющий быстро устранить застрявшие кусочки мяса без необходимости разбирать прибор. Это значительно облегчает работу и экономит ваше время.
Мясорубка имеет пластиковый лоток, что делает ее легкой и удобной в использовании. Несмотря на это, материал достаточно прочный и устойчивый к механическим повреждениям. Прибор рассчитан на максимальное время непрерывной работы в 3 минуты, что позволяет готовить достаточные объемы фарша без перерыва.
Устройство сочетает в себе функциональность, безопасность и простоту в использовании, делая процесс приготовления мяса легким и комфортным.
Диск для фарша: 2 в комплекте, диаметр отверстий 5 мм, 7 мм
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Страна производитель
Китай
Описание
Мясорубка Polaris – это надежный и эффективный прибор, который станет отличным помощником на вашей кухне. Оснащенная мощным двигателем с номинальной мощностью 250 Вт и максимальной мощностью 1800 Вт при блокировке вала, эта мясорубка обеспечивает высокую производительность до 2 кг фарша в минуту. Даже в случае интенсивной эксплуатации, защита двигателя от перегрузки гарантирует длительный срок службы прибора.
Система реверса – один из ключевых элементов устройства, позволяющий быстро устранить застрявшие кусочки мяса без необходимости разбирать прибор. Это значительно облегчает работу и экономит ваше время.
Мясорубка имеет пластиковый лоток, что делает ее легкой и удобной в использовании. Несмотря на это, материал достаточно прочный и устойчивый к механическим повреждениям. Прибор рассчитан на максимальное время непрерывной работы в 3 минуты, что позволяет готовить достаточные объемы фарша без перерыва.
Устройство сочетает в себе функциональность, безопасность и простоту в использовании, делая процесс приготовления мяса легким и комфортным.
Мясорубка Polaris PMG 1872 RUS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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