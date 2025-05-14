Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS 1800Вт бордовый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS 1800Вт бордовый
Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS — мощная и надежная!Двигатель мясорубки мощностью 1800 Вт надежно защищен от перегрузок и перепадов электроэнергии благодаря технологии PROtect PLUS: при опасности перегрева мясорубка автоматически отключается. Кроме того, устройство оснащено функцией реверса — она необходима, если шнек закупорится жилами и мясными волокнами. В комплекте с прибором идут две насадки-решетки из высококачественной стали. Стандартная решетка с отверстиями диаметром 5 мм подходит для приготовления универсального фарша, который используется в большинстве блюд. Решетка диаметром 7 мм хороша для создания рубленого фарша, состоящего из крупных кусочков мяса. Нескользящие ножки обеспечивают устойчивость прибора даже во время интенсивной работы.
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Теги товара: пластиковые
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
Достоинства:
Комментарий:
Брали на подарок родителям, они довольны, спасибо за качественный товар.
Достоинства:
Комментарий:
Приятная цена, многофункциональность, для данной категории товаров можно сказать что практически бесшумная в работе. Весьма компактная, отличный внешний вид, все необходимые режимы и насадки при ней, за месяц активной работы ни в чем не подвела, перемалывает десятки кг в считаные минуты)) довольны товаром на все 100
Достоинства:
Комментарий:
приехала моя помощница очень нравится фирма Palaris ))большое спасибо, надеюсь прослужит долго))
Достоинства:
Комментарий:
отличная мясорубка, занимает на кухне мало места, мощности вполне хватает , в меру шумная, жена довольна покупкой, рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
На первый взгляд мясорубка отличная, достаточно мощная. Проверила, работает. В деле ещё не пробовала, надеюсь не подведёт. Единственное во время работы пахнет пластиком, но думаю со временем выветрится.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мясорубка, удобная, компактная. 1 кг мяса размолола очень быстро. Не слишком шумная. Удобно что есть реверс. В наборе два вида измельчителя, для крупного и мелкого помола. Мои ожидания вполне оправдала. Мне нравится.
Достоинства:
Комментарий:
за свою цену отличная мясорубка.немного шумная,но мелет прекрасно.не жалею что купила.посмотрим сколько прослужит,но пока показала себя хорошо,да и в сборке простая и удобная.
Достоинства:
Комментарий:
осторожно пластмасса .а так делает свою работу .
Достоинства:
Комментарий:
Небольшая, занимает мало места, комплектация не богатая, но насадки можно докупить. Вообшем впечатления хорошие.
Достоинства:
Комментарий:
Красивая компактная мясорубка. Прокручиваю в ней любое мясо , рыбу, лук для котлет, начинки пирогов и пельменей. Лоток для мяса и толкатель удобные. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Приличная мясорубка, мощность достаточная, 3-4 кг мяса легко за пару минут - подготовка и мытьё дольше. В принципе никаких заковырок в управлении, в сборке/разборке тож разобралась быстро. Так что выбором осталась довольна.
Достоинства:
Комментарий:
За раз обычно прокрутила около 2 кг фарша, с таким объемом справляется довольно быстро, не перегревается. Достаточно мощная. Управление легкое, по сборке внимательно инструкцию прочитала, чтобы не поломать механизм, ничего сложного там нет, но ознакомиться рекомендую)
Достоинства:
Комментарий:
Мясорубка задачу выполняет уверенно , я без претензий. Во-первых , бойко справляется с мясом и рыбой . Во-вторых , по столу не ёрзает за счёт прорезиненных ножек . В-третьих , собирается и разбирается в лёгкую , жена сама справляется . Рекомендовать буду короче.
Отзывы о товаре Мясорубка Polaris PMG 1852 RUS 1800Вт бордовый
Достоинства:
Комментарий:
Брали на подарок родителям, они довольны, спасибо за качественный товар.
Достоинства:
Комментарий:
Приятная цена, многофункциональность, для данной категории товаров можно сказать что практически бесшумная в работе. Весьма компактная, отличный внешний вид, все необходимые режимы и насадки при ней, за месяц активной работы ни в чем не подвела, перемалывает десятки кг в считаные минуты)) довольны товаром на все 100
Достоинства:
Комментарий:
приехала моя помощница очень нравится фирма Palaris ))большое спасибо, надеюсь прослужит долго))
Достоинства:
Комментарий:
отличная мясорубка, занимает на кухне мало места, мощности вполне хватает , в меру шумная, жена довольна покупкой, рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
На первый взгляд мясорубка отличная, достаточно мощная. Проверила, работает. В деле ещё не пробовала, надеюсь не подведёт. Единственное во время работы пахнет пластиком, но думаю со временем выветрится.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мясорубка, удобная, компактная. 1 кг мяса размолола очень быстро. Не слишком шумная. Удобно что есть реверс. В наборе два вида измельчителя, для крупного и мелкого помола. Мои ожидания вполне оправдала. Мне нравится.
Достоинства:
Комментарий:
за свою цену отличная мясорубка.немного шумная,но мелет прекрасно.не жалею что купила.посмотрим сколько прослужит,но пока показала себя хорошо,да и в сборке простая и удобная.
Достоинства:
Комментарий:
осторожно пластмасса .а так делает свою работу .
Достоинства:
Комментарий:
Небольшая, занимает мало места, комплектация не богатая, но насадки можно докупить. Вообшем впечатления хорошие.
Достоинства:
Комментарий:
Красивая компактная мясорубка. Прокручиваю в ней любое мясо , рыбу, лук для котлет, начинки пирогов и пельменей. Лоток для мяса и толкатель удобные. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Приличная мясорубка, мощность достаточная, 3-4 кг мяса легко за пару минут - подготовка и мытьё дольше. В принципе никаких заковырок в управлении, в сборке/разборке тож разобралась быстро. Так что выбором осталась довольна.
Достоинства:
Комментарий:
За раз обычно прокрутила около 2 кг фарша, с таким объемом справляется довольно быстро, не перегревается. Достаточно мощная. Управление легкое, по сборке внимательно инструкцию прочитала, чтобы не поломать механизм, ничего сложного там нет, но ознакомиться рекомендую)
Достоинства:
Комментарий:
Мясорубка задачу выполняет уверенно , я без претензий. Во-первых , бойко справляется с мясом и рыбой . Во-вторых , по столу не ёрзает за счёт прорезиненных ножек . В-третьих , собирается и разбирается в лёгкую , жена сама справляется . Рекомендовать буду короче.