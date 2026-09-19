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Кабель Redline Candy Lightning (m) USB A(m) 1м красный УТ000021989 купить с доставкой в Москве
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Кабель Redline Candy Lightning (m) USB A(m) 1м красный УТ000021989

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Кабель Redline Candy Lightning (m) USB A(m) 1м красный УТ000021989 - фото 1
Кабель Redline Candy Lightning (m) USB A(m) 1м красный УТ000021989 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели и адаптеры
  • Кабель Redline Candy Lightning (m) USB A(m) 1м красный УТ000021989 - фото 1
  • Кабель Redline Candy Lightning (m) USB A(m) 1м красный УТ000021989 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414625
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Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Кабели и адаптеры
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
60

Описание товара Кабель Redline Candy Lightning (m) USB A(m) 1м красный УТ000021989

Кабель REDLINE Candy, Lightning (m), USB A(m), 1м, красный [ут000021989]

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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Кабели и адаптеры
Описание
Кабель REDLINE Candy, Lightning (m), USB A(m), 1м, красный [ут000021989]
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Redline Candy Lightning (m) USB A(m) 1м красный УТ000021989 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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