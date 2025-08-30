Кабель Samsung EP-DG930MBRGRU USB Type-C (m) USB A(m) 1.5м черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кабели и адаптеры
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-A
Выходной ток, A
2
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%900 руб. 1 990 руб.
В наличии
Код товара: 210067
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
900 руб. -55%
1 990 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабели и адаптеры
Длина провода
1.5
Разъем подключения
USB Type-C, USB
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-A
Выходной ток, A
2
Цвет
черный
Размеры в упаковке, см
17х11х3
Вес, г.
208
Описание товара Кабель Samsung EP-DG930MBRGRU USB Type-C (m) USB A(m) 1.5м черный
Поедназначен для зарядки и обмена данными между компьютером и мобильным устройством с разъемом USB Type-C.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, lightning
Теги товара: type-c
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Кабели и адаптеры
Длина провода
1.5
Разъем подключения
USB Type-C, USB
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-A
Выходной ток, A
2
Цвет
черный
Поедназначен для зарядки и обмена данными между компьютером и мобильным устройством с разъемом USB Type-C.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, lightning
Теги товара: type-c
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, lightning
Теги товара: type-c
Достоинства:
Комментарий:
оригинал. сравнил с кабелем купленным в samsung года 3 назад. рекомендую и продавца и кабель. спасибо огромное.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Проверен временем, служит долго. В комплекте 2 шт. Кабель тоненький, но в меру жёсткий, поддерживает зарядку до 15Вт.
Достоинства:
Комментарий:
Провода тонкие. Зарядка быстрая. в комплекте 2шт. Посмотрим как себя покажут. Единственное что проглядел пункт выдачи ,это был партнёров. пришлось ехать .
Достоинства:
Комментарий:
Функции дата-кабеля выполняет отлично. Как зарядка, тем более, без нареканий. Единственное - жестковат. Требует аккуратного обращения.
Достоинства:
Комментарий:
Похожи на оригинал, но не заряжают наушники sony wh-1000xm4
Достоинства:
Комментарий:
Вьетнамский, уже хорошо. Быстрая зарядка есть. Плохо, что быстро переламываются у штекеров.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные и ОРИГИНАЛЬНЫЕ кабеля. В комплекте 2 шт. Сам провод немного жетсковат, но это не критично.
Кабель Samsung EP-DG930MBRGRU USB Type-C (m) USB A(m) 1.5м черный - купить по цене 900 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель Samsung EP-DG930MBRGRU USB Type-C (m) USB A(m) 1.5м черный
Достоинства:
Комментарий:
оригинал. сравнил с кабелем купленным в samsung года 3 назад. рекомендую и продавца и кабель. спасибо огромное.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Проверен временем, служит долго. В комплекте 2 шт. Кабель тоненький, но в меру жёсткий, поддерживает зарядку до 15Вт.
Достоинства:
Комментарий:
Провода тонкие. Зарядка быстрая. в комплекте 2шт. Посмотрим как себя покажут. Единственное что проглядел пункт выдачи ,это был партнёров. пришлось ехать .
Достоинства:
Комментарий:
Функции дата-кабеля выполняет отлично. Как зарядка, тем более, без нареканий. Единственное - жестковат. Требует аккуратного обращения.
Достоинства:
Комментарий:
Похожи на оригинал, но не заряжают наушники sony wh-1000xm4
Достоинства:
Комментарий:
Вьетнамский, уже хорошо. Быстрая зарядка есть. Плохо, что быстро переламываются у штекеров.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные и ОРИГИНАЛЬНЫЕ кабеля. В комплекте 2 шт. Сам провод немного жетсковат, но это не критично.