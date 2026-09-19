Утюг Hyundai H-SI01124 2600Вт черный/зеленый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Утюг Hyundai H-SI01124 2600Вт черный/зеленый
Утюг Hyundai H-SI01124 является надежным помощником для глажки вещей. Высокая мощность наряду с эффективным потоком пара позволяют быстро справляться с разглаживанием складок различной сложности. Керамическое покрытие подошвы способствует равномерному распределению тепла и гладкому скольжению по поверхности ткани. Утюг Hyundai H-SI01124 выполнен в компактном корпусе с привлекательным дизайном и нескользящим покрытием на рукоятке. Из особенностей модели отмечаются резервуар емкостью 420 мл, режим вертикального отпаривания, разбрызгивание, противокапельная система. Система самоочистки помогает продлить срок службы прибора, а для повышения безопасности реализована технология автоматического отключения.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 800 руб.450 руб. в СплитУтюг Energy EN-302 (2200Вт, пар, спрей, пар.удар, самооч., керам...
-
В наличииЦена 1 920 руб.480 руб. в СплитУтюг Energy EN-344 фиолетовый (2200Вт, пар, спрей, пар.удар, сам...
-
В наличииЦена 2 230 руб.558 руб. в СплитУтюг Leonord LE-1801 бело-синий (3000Вт, пар, спрей, пар. удар,...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитУтюг беспроводной Leonord LE-1807U бирюзовый (2600Вт,спрей, пар,...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитУтюг беспроводной Leonord LE-1807U фиолетовый (2600Вт,спрей, пар...
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитУтюг Leonord LE-1802 (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, самооч.,теф...
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитУтюг Leonord LE-1801 черно-синий (3000Вт, пар, спрей, пар. удар,...
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитУтюг Leonord LE-1803 (электронное управление, 2400Вт, пар, спрей...
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитУтюг Leonord LE-1804 фиолетовый (3100Вт, пар, спрей, пар. удар, ...
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные
Отзывы о товаре Утюг Hyundai H-SI01124 2600Вт черный/зеленый