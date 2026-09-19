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Утюг Hyundai H-SI01124 2600Вт черный/зеленый купить с доставкой в Москве
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Утюг Hyundai H-SI01124 2600Вт черный/зеленый

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Утюг Hyundai H-SI01124 2600Вт черный/зеленый - фото 1
Утюг Hyundai H-SI01124 2600Вт черный/зеленый - фото 2
Утюг Hyundai H-SI01124 2600Вт черный/зеленый - фото 3
Утюг Hyundai H-SI01124 2600Вт черный/зеленый - фото 4
Утюг Hyundai H-SI01124 2600Вт черный/зеленый - фото 5
Утюг Hyundai H-SI01124 2600Вт черный/зеленый - фото 6
Утюг Hyundai H-SI01124 2600Вт черный/зеленый - фото 7
Утюг Hyundai H-SI01124 2600Вт черный/зеленый - фото 8
Утюг Hyundai H-SI01124 2600Вт черный/зеленый - фото 9
Утюг Hyundai H-SI01124 2600Вт черный/зеленый - фото 10
Утюг Hyundai H-SI01124 2600Вт черный/зеленый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Hyundai H-SI01124 2600Вт черный/зеленый - фото 1
  • Утюг Hyundai H-SI01124 2600Вт черный/зеленый - фото 2
  • Утюг Hyundai H-SI01124 2600Вт черный/зеленый - фото 3
  • Утюг Hyundai H-SI01124 2600Вт черный/зеленый - фото 4
  • Утюг Hyundai H-SI01124 2600Вт черный/зеленый - фото 5
  • Утюг Hyundai H-SI01124 2600Вт черный/зеленый - фото 6
  • Утюг Hyundai H-SI01124 2600Вт черный/зеленый - фото 7
  • Утюг Hyundai H-SI01124 2600Вт черный/зеленый - фото 8
  • Утюг Hyundai H-SI01124 2600Вт черный/зеленый - фото 9
  • Утюг Hyundai H-SI01124 2600Вт черный/зеленый - фото 10
  • Утюг Hyundai H-SI01124 2600Вт черный/зеленый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 412333
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
черный
Основной цвет
зеленый
Прочее
противокапельная система, распылитель для воды
Страна бренда
Республика Корея
Страна производства
Республика Корея
Максимальная мощность, Вт
2600
Объём резервуара для воды
420
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
да
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
180
Длина сетевого шнура
2
Функции и особенности
постоянная подача пара, функция разбрызгивания, автоотключение,вертикальное отпаривание
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х12
Вес, кг.
1.22

Описание товара Утюг Hyundai H-SI01124 2600Вт черный/зеленый

Утюг Hyundai H-SI01124 является надежным помощником для глажки вещей. Высокая мощность наряду с эффективным потоком пара позволяют быстро справляться с разглаживанием складок различной сложности. Керамическое покрытие подошвы способствует равномерному распределению тепла и гладкому скольжению по поверхности ткани. Утюг Hyundai H-SI01124 выполнен в компактном корпусе с привлекательным дизайном и нескользящим покрытием на рукоятке. Из особенностей модели отмечаются резервуар емкостью 420 мл, режим вертикального отпаривания, разбрызгивание, противокапельная система. Система самоочистки помогает продлить срок службы прибора, а для повышения безопасности реализована технология автоматического отключения.

Отзывы о товаре Утюг Hyundai H-SI01124 2600Вт черный/зеленый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
черный
Основной цвет
зеленый
Прочее
противокапельная система, распылитель для воды
Страна бренда
Республика Корея
Страна производства
Республика Корея
Максимальная мощность, Вт
2600
Объём резервуара для воды
420
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
да
Развернуть
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
180
Длина сетевого шнура
2
Функции и особенности
постоянная подача пара, функция разбрызгивания, автоотключение,вертикальное отпаривание
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг Hyundai H-SI01124 является надежным помощником для глажки вещей. Высокая мощность наряду с эффективным потоком пара позволяют быстро справляться с разглаживанием складок различной сложности. Керамическое покрытие подошвы способствует равномерному распределению тепла и гладкому скольжению по поверхности ткани. Утюг Hyundai H-SI01124 выполнен в компактном корпусе с привлекательным дизайном и нескользящим покрытием на рукоятке. Из особенностей модели отмечаются резервуар емкостью 420 мл, режим вертикального отпаривания, разбрызгивание, противокапельная система. Система самоочистки помогает продлить срок службы прибора, а для повышения безопасности реализована технология автоматического отключения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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