Вентилятор для корпуса Gembird FANCASE 80мм
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Gembird FANCASE 80мм
Вентилятор Gembird FanCase [FanCase] – популярная модель от известного производителя. Соответствующее 80-миллиметровому форм-фактору устройство может быть смонтировано в большом количестве моделей компьютерных корпусов. Толщина вентилятора стандартна – 25 мм. Вентилятор Gembird FanCase [FanCase] базируется на надежном подшипнике скольжения. Установлены 7 лопастей. Модель функционирует с использованием высокой (3000 оборотов в минуту) частоты вращения. Вентилятор обеспечивает внушительный воздушный поток: величина этого показателя равна 37.07 CFM. Уровень шума, производимый вентилятором, оценивается производителем в 32 дБ. Корпус и крыльчатка вентилятора имеют классическое цветовое оформление: они черные. Для питания модели используется разъем 3-pin. Вентилятор прост в монтаже и очень надежен. При соблюдении технологии эксплуатации вы можете рассчитывать на функционирование устройства в течение всего срока эксплуатации системного блока.
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