Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195)
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора FORMULA Air Frost 2 (4710562750195)
Кулер для процессора AeroCool Air Frost 2 [ACTC-AF20217.01] обладает совместимостью с процессорами подавляющего большинства распространенных в настоящее время сокетов. Устройство, способное обеспечить рассеивание мощности до 110 Вт, может проявить свою эффективность в составе универсального офисного или домашнего компьютера. Преимуществом кулера является компактность: его высота равна лишь 78 мм. Вы будете располагать возможностью задействовать модель при сборке компьютера, смонтированного в ультракомпактном корпусе. Кулер AeroCool Air Frost 2 [ACTC-AF20217.01] оснащен 90-миллиметровым вентилятором, который вращается с постоянной скоростью. Частота вращения – 1800 оборотов в минуту. Вентилятор создает поток воздуха 45.6 CFM. Уровень шума незначителен: величина данного показателя равна 25.7 дБ. Разъем для подключения вентилятора – 3-pin. Особенностью «внешности» кулера является наличие разноцветной подсветки. В комплекте – документация и набор креплений. Коробка, в которую упакован кулер, имеет привлекательный дизайн.
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