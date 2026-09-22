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Вентилятор Thermalright TL-C12C-S ARGB (814256015660) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор Thermalright TL-C12C-S ARGB (814256015660)

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Вентилятор Thermalright TL-C12C-S ARGB (814256015660) - фото 1
Вентилятор Thermalright TL-C12C-S ARGB (814256015660) - фото 2
Вентилятор Thermalright TL-C12C-S ARGB (814256015660) - фото 3
Вентилятор Thermalright TL-C12C-S ARGB (814256015660) - фото 4
Вентилятор Thermalright TL-C12C-S ARGB (814256015660) - фото 5
Вентилятор Thermalright TL-C12C-S ARGB (814256015660) - фото 6
Вентилятор Thermalright TL-C12C-S ARGB (814256015660) - фото 7
Вентилятор Thermalright TL-C12C-S ARGB (814256015660) - фото 8
Вентилятор Thermalright TL-C12C-S ARGB (814256015660) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1550 об/мин
  • Вентилятор Thermalright TL-C12C-S ARGB (814256015660) - фото 1
  • Вентилятор Thermalright TL-C12C-S ARGB (814256015660) - фото 2
  • Вентилятор Thermalright TL-C12C-S ARGB (814256015660) - фото 3
  • Вентилятор Thermalright TL-C12C-S ARGB (814256015660) - фото 4
  • Вентилятор Thermalright TL-C12C-S ARGB (814256015660) - фото 5
  • Вентилятор Thermalright TL-C12C-S ARGB (814256015660) - фото 6
  • Вентилятор Thermalright TL-C12C-S ARGB (814256015660) - фото 7
  • Вентилятор Thermalright TL-C12C-S ARGB (814256015660) - фото 8
  • Вентилятор Thermalright TL-C12C-S ARGB (814256015660) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718950
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Характеристики

Бренд
Thermalright
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1550 об/мин
Уровень шума
25.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х3
Вес, г.
168

Описание товара Вентилятор Thermalright TL-C12C-S ARGB (814256015660)

Обеспечьте эффективное охлаждение вашего компьютера с вентилятором Thermalright TL-C12C-S! Этот вентилятор — идеальное решение для тех, кто ценит высокую производительность и стильный дизайн. Создайте надёжную и визуально привлекательную систему охлаждения с вентилятором Thermalright TL-C12C-S!



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор Thermalright TL-C12C-S ARGB (814256015660)




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Характеристики
Бренд
Thermalright
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1550 об/мин
Уровень шума
25.6
Развернуть
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Обеспечьте эффективное охлаждение вашего компьютера с вентилятором Thermalright TL-C12C-S! Этот вентилятор — идеальное решение для тех, кто ценит высокую производительность и стильный дизайн. Создайте надёжную и визуально привлекательную систему охлаждения с вентилятором Thermalright TL-C12C-S!


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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