Наушники Hoco M40 White
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 408651
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Размеры в упаковке, см
18х8х2
Вес, г.
50
Описание товара Наушники Hoco M40 White
Портативная гарнитура, совместимая с мобильными устройствами на базе iOS и Android. Наушники отличаются малым весом и эргономичной формой. Силиконовые вкладыши обеспечивают надежную фиксацию в ушном канале и защиту от внешних шумов. Пульт управления со встроенным микрофоном, расположенный на кабеле, дает возможность отвечать на звонки или управлять аудиоплеером. Прочный и эластичный кабель продлевает срок службы гарнитуры.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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Портативная гарнитура, совместимая с мобильными устройствами на базе iOS и Android. Наушники отличаются малым весом и эргономичной формой. Силиконовые вкладыши обеспечивают надежную фиксацию в ушном канале и защиту от внешних шумов. Пульт управления со встроенным микрофоном, расположенный на кабеле, дает возможность отвечать на звонки или управлять аудиоплеером. Прочный и эластичный кабель продлевает срок службы гарнитуры.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Наушники Hoco M40 White – стоимость товара 290 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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