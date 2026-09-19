Описание товара Монитор AOC 31.5'' C32G2ZE/BK Black

AOC C32G2ZE/BK — 31,5-дюймовый монитор с матовой поверхностью, VA-матрицей и разрешением 1920х1080 пикселей, который отлично подходит для геймеров. Радиус изогнутости 1500R, высокая контрастность (4000:1) и яркость (300 кд/м2) обеспечивают превосходное качество изображения, отображаемого на экране. Более того, устройство имеет минимальное время отклика, составляющего всего 1 мс. Частота обновления при этом достигает 240 Гц. Все это создает комфортные условия для плавной смены изображения во время игры, когда каждая миллисекунда на счету. Потребляемая мощность в рабочем режиме составляет 45 Вт, а в спящем — всего 0,3 Вт.В AOC C32G2ZE/BK используется технология FreeSync. Ее особенность заключается в том, что она синхронизирует частоту обновления экрана с частотой вывода кадров видеокарты. В результате этого исключается или минимизируется появление всевозможных разрывов, задержек ввода и прочих визуальных артефактов. Игровой процесс благодаря этой технологии становится более захватывающим и плавным, без ущерба высокой производительности. Широкие углы обзора (178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали) позволяют смотреть на экран с разных углов без ухудшения качества изображения.Изогнутый монитор AOC C32G2ZE/BK повторяет форму глаза. В результате этого его края и центр располагаются на одинаковом расстоянии от глаз — естественное поле зрения при этом перекрывается. Это минимизирует нагрузку на зрительный центр. Объемная картинка на экране такого типа обеспечивает глубокое погружение в мир игры. Кроме того, вы можете переводить дисплей в один из шести игровых режимов. В этой модели имеются предустановленные режимы для гонов, FPS, RTS. При необходимости можно подобрать собственные настройки и сохранить их. Подставка, входящая в комплект, обеспечивает устройству хорошую устойчивость на столе и экономит место за счет 3 точек опоры.