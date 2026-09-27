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Видеокарта Palit RTX3070 GameRock OC 8Gb (NE63070H19P2-1040G) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Palit RTX3070 GameRock OC 8Gb (NE63070H19P2-1040G)

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Видеокарта Palit RTX3070 GameRock OC 8Gb (NE63070H19P2-1040G) - фото 1
Видеокарта Palit RTX3070 GameRock OC 8Gb (NE63070H19P2-1040G) - фото 2
Видеокарта Palit RTX3070 GameRock OC 8Gb (NE63070H19P2-1040G) - фото 3
Видеокарта Palit RTX3070 GameRock OC 8Gb (NE63070H19P2-1040G) - фото 4
Видеокарта Palit RTX3070 GameRock OC 8Gb (NE63070H19P2-1040G) - фото 5
Видеокарта Palit RTX3070 GameRock OC 8Gb (NE63070H19P2-1040G) - фото 6
Видеокарта Palit RTX3070 GameRock OC 8Gb (NE63070H19P2-1040G) - фото 7
Видеокарта Palit RTX3070 GameRock OC 8Gb (NE63070H19P2-1040G) - фото 8
Видеокарта Palit RTX3070 GameRock OC 8Gb (NE63070H19P2-1040G) - фото 9
Видеокарта Palit RTX3070 GameRock OC 8Gb (NE63070H19P2-1040G) - фото 10
Видеокарта Palit RTX3070 GameRock OC 8Gb (NE63070H19P2-1040G) - фото 11
Видеокарта Palit RTX3070 GameRock OC 8Gb (NE63070H19P2-1040G) - фото 12
Видеокарта Palit RTX3070 GameRock OC 8Gb (NE63070H19P2-1040G) - фото 13
Видеокарта Palit RTX3070 GameRock OC 8Gb (NE63070H19P2-1040G) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
  • Видеокарта Palit RTX3070 GameRock OC 8Gb (NE63070H19P2-1040G) - фото 1
  • Видеокарта Palit RTX3070 GameRock OC 8Gb (NE63070H19P2-1040G) - фото 2
  • Видеокарта Palit RTX3070 GameRock OC 8Gb (NE63070H19P2-1040G) - фото 3
  • Видеокарта Palit RTX3070 GameRock OC 8Gb (NE63070H19P2-1040G) - фото 4
  • Видеокарта Palit RTX3070 GameRock OC 8Gb (NE63070H19P2-1040G) - фото 5
  • Видеокарта Palit RTX3070 GameRock OC 8Gb (NE63070H19P2-1040G) - фото 6
  • Видеокарта Palit RTX3070 GameRock OC 8Gb (NE63070H19P2-1040G) - фото 7
  • Видеокарта Palit RTX3070 GameRock OC 8Gb (NE63070H19P2-1040G) - фото 8
  • Видеокарта Palit RTX3070 GameRock OC 8Gb (NE63070H19P2-1040G) - фото 9
  • Видеокарта Palit RTX3070 GameRock OC 8Gb (NE63070H19P2-1040G) - фото 10
  • Видеокарта Palit RTX3070 GameRock OC 8Gb (NE63070H19P2-1040G) - фото 11
  • Видеокарта Palit RTX3070 GameRock OC 8Gb (NE63070H19P2-1040G) - фото 12
  • Видеокарта Palit RTX3070 GameRock OC 8Gb (NE63070H19P2-1040G) - фото 13
  • Видеокарта Palit RTX3070 GameRock OC 8Gb (NE63070H19P2-1040G) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 404409
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Характеристики

Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарты
Размеры в упаковке, см
32х17х9
Вес, г.
134

Описание товара Видеокарта Palit RTX3070 GameRock OC 8Gb (NE63070H19P2-1040G)

Видеокарта Palit PCI-E 4.0 PA-RTX3070 GAMEROCK OC 8G V1 LHR NVIDIA GeForce RTX 3070 8192Mb 256 GDDR6 1500/14000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret

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Характеристики
Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарты
Описание
Видеокарта Palit PCI-E 4.0 PA-RTX3070 GAMEROCK OC 8G V1 LHR NVIDIA GeForce RTX 3070 8192Mb 256 GDDR6 1500/14000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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