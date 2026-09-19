Жесткий диск HPE 3Tb (846614-001B)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
3 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 404259
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
3 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Размеры в упаковке, см
28х22х14
Вес, г.
104
Описание товара Жесткий диск HPE 3Tb (846614-001B)
Серверный жёсткий диск HPE 3 Тб, большой форм-фактор (LFF), интерфейс SAS, 7200 об/мин, 12 Гбит/с, поддержка «горячей замены» Для серверов HPE ProLiant Gen8/ Gen9 и новее, для СХД HPE Совместим с серверами предыдущих поколений Proliant DL DL1000, DL120, DL140, DL145, DL160 DL180, DL185, DL320, DL370, DL380, DL385 Для СХД HPE D2600, MDS600, MSA60, P4300, P4500, P4000 HPE StoreEasy 1430, 1440, 1530, 1540, 1630, 1640
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Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
3 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Серверный жёсткий диск HPE 3 Тб, большой форм-фактор (LFF), интерфейс SAS, 7200 об/мин, 12 Гбит/с, поддержка «горячей замены» Для серверов HPE ProLiant Gen8/ Gen9 и новее, для СХД HPE Совместим с серверами предыдущих поколений Proliant DL DL1000, DL120, DL140, DL145, DL160 DL180, DL185, DL320, DL370, DL380, DL385 Для СХД HPE D2600, MDS600, MSA60, P4300, P4500, P4000 HPE StoreEasy 1430, 1440, 1530, 1540, 1630, 1640
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Жесткий диск HPE 3Tb (846614-001B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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