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Жесткий диск HPE 3Tb (846614-001B) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HPE 3Tb (846614-001B)

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Жесткий диск HPE 3Tb (846614-001B) - фото 4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
3 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
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  • Жесткий диск HPE 3Tb (846614-001B) - фото 3
  • Жесткий диск HPE 3Tb (846614-001B) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 404259
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Характеристики

Бренд
HPE
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
3 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Размеры в упаковке, см
28х22х14
Вес, г.
104

Описание товара Жесткий диск HPE 3Tb (846614-001B)

Серверный жёсткий диск HPE 3 Тб, большой форм-фактор (LFF), интерфейс SAS, 7200 об/мин, 12 Гбит/с, поддержка «горячей замены» Для серверов HPE ProLiant Gen8/ Gen9 и новее, для СХД HPE Совместим с серверами предыдущих поколений Proliant DL DL1000, DL120, DL140, DL145, DL160 DL180, DL185, DL320, DL370, DL380, DL385 Для СХД HPE D2600, MDS600, MSA60, P4300, P4500, P4000 HPE StoreEasy 1430, 1440, 1530, 1540, 1630, 1640

Отзывы о товаре Жесткий диск HPE 3Tb (846614-001B)




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Характеристики
Бренд
HPE
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
3 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Описание
Серверный жёсткий диск HPE 3 Тб, большой форм-фактор (LFF), интерфейс SAS, 7200 об/мин, 12 Гбит/с, поддержка «горячей замены» Для серверов HPE ProLiant Gen8/ Gen9 и новее, для СХД HPE Совместим с серверами предыдущих поколений Proliant DL DL1000, DL120, DL140, DL145, DL160 DL180, DL185, DL320, DL370, DL380, DL385 Для СХД HPE D2600, MDS600, MSA60, P4300, P4500, P4000 HPE StoreEasy 1430, 1440, 1530, 1540, 1630, 1640
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