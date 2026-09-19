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Thelonious Monk - Palo Alto (0602507112844) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Thelonious Monk - Palo Alto (0602507112844) виниловая пластинка

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Thelonious Monk - Palo Alto (0602507112844) виниловая пластинка - фото 1
Thelonious Monk - Palo Alto (0602507112844) виниловая пластинка - фото 2
Thelonious Monk - Palo Alto (0602507112844) виниловая пластинка - фото 3
Thelonious Monk - Palo Alto (0602507112844) виниловая пластинка - фото 4
Thelonious Monk - Palo Alto (0602507112844) виниловая пластинка - фото 5
Thelonious Monk - Palo Alto (0602507112844) виниловая пластинка - фото 6
Thelonious Monk - Palo Alto (0602507112844) виниловая пластинка - фото 7
Thelonious Monk - Palo Alto (0602507112844) виниловая пластинка - фото 8
Thelonious Monk - Palo Alto (0602507112844) виниловая пластинка - фото 9
Thelonious Monk - Palo Alto (0602507112844) виниловая пластинка - фото 10
Thelonious Monk - Palo Alto (0602507112844) виниловая пластинка - фото 11
Thelonious Monk - Palo Alto (0602507112844) виниловая пластинка - фото 12
Thelonious Monk - Palo Alto (0602507112844) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Thelonious Monk
Альбом (сингл)
Palo Alto
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Thelonious Monk - Palo Alto (0602507112844) виниловая пластинка - фото 1
  • Thelonious Monk - Palo Alto (0602507112844) виниловая пластинка - фото 2
  • Thelonious Monk - Palo Alto (0602507112844) виниловая пластинка - фото 3
  • Thelonious Monk - Palo Alto (0602507112844) виниловая пластинка - фото 4
  • Thelonious Monk - Palo Alto (0602507112844) виниловая пластинка - фото 5
  • Thelonious Monk - Palo Alto (0602507112844) виниловая пластинка - фото 6
  • Thelonious Monk - Palo Alto (0602507112844) виниловая пластинка - фото 7
  • Thelonious Monk - Palo Alto (0602507112844) виниловая пластинка - фото 8
  • Thelonious Monk - Palo Alto (0602507112844) виниловая пластинка - фото 9
  • Thelonious Monk - Palo Alto (0602507112844) виниловая пластинка - фото 10
  • Thelonious Monk - Palo Alto (0602507112844) виниловая пластинка - фото 11
  • Thelonious Monk - Palo Alto (0602507112844) виниловая пластинка - фото 12
  • Thelonious Monk - Palo Alto (0602507112844) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402618
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Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602507112844]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Thelonious Monk
Альбом (сингл)
Palo Alto
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thelonious Monk - Palo Alto (0602507112844) виниловая пластинка

Track List

A1Ruby, My Dear7:00
A2Well, You Needn't13:16
B1Don't Blame Me6:36
B2Blue Monk14:02
B3Epistrophy4:26
B4I Love You Sweetheart Of All My Dreams2:02

Отзывы о товаре Thelonious Monk - Palo Alto (0602507112844) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602507112844]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Thelonious Monk
Альбом (сингл)
Palo Alto
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Ruby, My Dear7:00
A2Well, You Needn't13:16
B1Don't Blame Me6:36
B2Blue Monk14:02
B3Epistrophy4:26
B4I Love You Sweetheart Of All My Dreams2:02
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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