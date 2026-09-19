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Metallica - S&M2 (0602508413155) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Metallica - S&M2 (0602508413155) виниловая пластинка

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Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 1
Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 2
Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 3
Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 4
Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 5
Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 6
Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 7
Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 8
Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 9
Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 10
Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 11
Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 12
Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 13
Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 14
Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 15
Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 16
Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 17
Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 18
Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 19
Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 20
Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 21
Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 22
Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 23
Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 24
Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 25
Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 26
Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 27
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Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 29
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Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 33
Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
S&M2
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 1
  • Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 2
  • Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 3
  • Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 4
  • Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 5
  • Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 6
  • Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 7
  • Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 8
  • Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 9
  • Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 10
  • Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 11
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  • Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 14
  • Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 15
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  • Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 24
  • Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 25
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  • Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 27
  • Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 28
  • Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 29
  • Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 30
  • Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 31
  • Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 32
  • Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 33
  • Metallica - S&amp;M2 (0602508413155) виниловая пластинка - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402592
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Характеристики

Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602508413155]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
S&M2
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Ecstasy of Gold, The Call of Ktulu, For Whom the Bell Tolls, The Day that Never Comes, The Memory Remains, Confusion, Moth Into Flame, The Outlaw Torn, No Leaf Clover, Halo on Fire, Intro to Scythian Suite, Scythian Suite, Opus 20 II: The Enemy God and the Dance of the Dark Spirits, Intro to The Iron Foundry, The Iron Foundry, Opus 19, The Unforgiven III, All Within My Hands, (Anesthesia) - Pulling Teeth, Wherever I May Roam, One, Master of Puppets, Nothing Else Matters, Enter Sandman
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Metallica - S&M2 (0602508413155) виниловая пластинка

Track List

A1The Ecstasy Of Gold
A2The Call Of Ktulu
A3For Whom The Bell Tolls
B1The Day That Never Comes
B2The Memory Remains
B3Confusion
C1Moth Into Flames
C2The Outlaw Torn
D1No Leaf Clover
D2Halo On Fire
E1Intro To Scythian Suite
E2Scythian Suite, Opus 20 II
E3Intro To The Iron Foundry
E4The Iron Foundry, Opus 19
E5The Unforgiven III
F1All Within My Hands
F2( Anesthesia ) - Pulling Teeth
F3Wherever I may Roam
G1One
G2Master Of Puppets
H1Nothing Else Matters
H2Enter Sandman



Теги товара: Metallica

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Характеристики
Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602508413155]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
S&M2
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Ecstasy of Gold, The Call of Ktulu, For Whom the Bell Tolls, The Day that Never Comes, The Memory Remains, Confusion, Moth Into Flame, The Outlaw Torn, No Leaf Clover, Halo on Fire, Intro to Scythian Suite, Scythian Suite, Opus 20 II: The Enemy God and the Dance of the Dark Spirits, Intro to The Iron Foundry, The Iron Foundry, Opus 19, The Unforgiven III, All Within My Hands, (Anesthesia) - Pulling Teeth, Wherever I May Roam, One, Master of Puppets, Nothing Else Matters, Enter Sandman
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1The Ecstasy Of Gold
A2The Call Of Ktulu
A3For Whom The Bell Tolls
B1The Day That Never Comes
B2The Memory Remains
B3Confusion
C1Moth Into Flames
C2The Outlaw Torn
D1No Leaf Clover
D2Halo On Fire
E1Intro To Scythian Suite
E2Scythian Suite, Opus 20 II
E3Intro To The Iron Foundry
E4The Iron Foundry, Opus 19
E5The Unforgiven III
F1All Within My Hands
F2( Anesthesia ) - Pulling Teeth
F3Wherever I may Roam
G1One
G2Master Of Puppets
H1Nothing Else Matters
H2Enter Sandman


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