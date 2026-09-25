Высоцкий Владимир - Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна (Numbered Limited Deluxe Gold) (4680068806897) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Высоцкий Владимир
Альбом (сингл)
Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна
Жанр
Авторская песня
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 630 руб.
В наличии
Код товара: 729930
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806897]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Высоцкий Владимир
Альбом (сингл)
Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
"Як" - Истребитель, Затяжной Прыжок, Вариации На Цыганские Темы, Я Не Люблю, Кони Привередливые, Москва-Одесса, Она Была В Париже, Скалолазка, Лирическая, Дом Хрустальный, Ноль Семь, Ещё Не Вечер (Корсар), Человек За Бортом, Спасите Наши Души, Баллада О Брошенном Корабле, Белое Безмолвие, Мы Вращаем Землю, Чёрное Золото (Марш Шахтеров), В Холода, В Холода, Жираф (Что Случилось В Африке), Песня О Переселении Душ, Утреняя Гимнастика, Корабли
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Высоцкий Владимир - Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна (Numbered Limited Deluxe Gold) (4680068806897) виниловая пластинка
Представляем лимитированное издание виниловой пластинки с творчеством легендарного Владимира Высоцкого — настоящего символа эпохи, поэта, актёра и автора-исполнителя.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806897]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Высоцкий Владимир
Альбом (сингл)
Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
"Як" - Истребитель, Затяжной Прыжок, Вариации На Цыганские Темы, Я Не Люблю, Кони Привередливые, Москва-Одесса, Она Была В Париже, Скалолазка, Лирическая, Дом Хрустальный, Ноль Семь, Ещё Не Вечер (Корсар), Человек За Бортом, Спасите Наши Души, Баллада О Брошенном Корабле, Белое Безмолвие, Мы Вращаем Землю, Чёрное Золото (Марш Шахтеров), В Холода, В Холода, Жираф (Что Случилось В Африке), Песня О Переселении Душ, Утреняя Гимнастика, Корабли
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Представляем лимитированное издание виниловой пластинки с творчеством легендарного Владимира Высоцкого — настоящего символа эпохи, поэта, актёра и автора-исполнителя.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Высоцкий Владимир - Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна (Numbered Limited Deluxe Gold) (4680068806897) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 11630 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Высоцкий Владимир - Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна (Numbered Limited Deluxe Gold) (4680068806897) виниловая пластинка