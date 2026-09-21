Top.Mail.Ru
OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 1
OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 2
OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 3
OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 4
OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 5
OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 6
OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 7
OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 8
OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 9
OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 10
OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 11
OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 12
OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 13
OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 14
OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 15
OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 16
OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 17
OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 18
OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 19
OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 20
OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 21
OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
The Last Of Us
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 1
  • OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 2
  • OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 3
  • OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 4
  • OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 5
  • OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 6
  • OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 7
  • OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 8
  • OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 9
  • OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 10
  • OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 11
  • OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 12
  • OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 13
  • OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 14
  • OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 15
  • OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 16
  • OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 17
  • OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 18
  • OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 19
  • OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 20
  • OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 21
  • OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695800
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588870019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
The Last Of Us
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Quarantine Zone (20 Years Later), The Hour, The Last of Us, Forgotten Memories, The Outbreak, Vanishing Grace, The Hunters, All Gone, Vanishing Grace (Innocence), By Any Means, The Choice, Smugglers, The Last of Us (Never Again), The Last of Us (Goodnight), I Know What You Are, Home, Infected, All Gone (Aftermath), The Last of Us (A New Dawn), All Gone (No Escape), Vanishing Grace (Childhood), The Path, All Gone (Alone), Blackout, The Way It Was, Breathless, The Last of Us (You and Me), All
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка

Отпразднуйте десятилетие видеоигры и ее музыки с виниловым бокс-сетом «The Last of Us 10th Anniversary». В бокс-сет входит музыка из оригинальных альбомов «The Last of Us» и «The Last of Us Volume 2», включая знаменитую главную тему. Аргентинский композитор и двукратный обладатель премии «Оскар» Густаво Сантаолалья создал музыку для видеоигры и одноименного сериала. Сантаолалла создал интимный, наполненный гитарой звуковой ландшафт, столь же эмоционально заряженный, как и сама история. Знаменитая основная тема — одна из самых узнаваемых мелодий в саундтреках к видеоиграм. Издание на цветном виниле с эксклюзивной обложкой, выполненной Ашрафом Омаром. В коробку также входят две эксклюзивные литографии: одна разработана Омаром, а другая представляет собой оригинальные эскизы из игры The Last of Us, помещенные в тщательно продуманный футляр.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588870019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
The Last Of Us
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Quarantine Zone (20 Years Later), The Hour, The Last of Us, Forgotten Memories, The Outbreak, Vanishing Grace, The Hunters, All Gone, Vanishing Grace (Innocence), By Any Means, The Choice, Smugglers, The Last of Us (Never Again), The Last of Us (Goodnight), I Know What You Are, Home, Infected, All Gone (Aftermath), The Last of Us (A New Dawn), All Gone (No Escape), Vanishing Grace (Childhood), The Path, All Gone (Alone), Blackout, The Way It Was, Breathless, The Last of Us (You and Me), All
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание
Отпразднуйте десятилетие видеоигры и ее музыки с виниловым бокс-сетом «The Last of Us 10th Anniversary». В бокс-сет входит музыка из оригинальных альбомов «The Last of Us» и «The Last of Us Volume 2», включая знаменитую главную тему. Аргентинский композитор и двукратный обладатель премии «Оскар» Густаво Сантаолалья создал музыку для видеоигры и одноименного сериала. Сантаолалла создал интимный, наполненный гитарой звуковой ландшафт, столь же эмоционально заряженный, как и сама история. Знаменитая основная тема — одна из самых узнаваемых мелодий в саундтреках к видеоиграм. Издание на цветном виниле с эксклюзивной обложкой, выполненной Ашрафом Омаром. В коробку также входят две эксклюзивные литографии: одна разработана Омаром, а другая представляет собой оригинальные эскизы из игры The Last of Us, помещенные в тщательно продуманный футляр.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...