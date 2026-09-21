OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка
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Описание товара OST (Game) - The Last Of Us (Gustavo Santaolalla) (Box) (coloured) (0196588870019) виниловая пластинка
Отпразднуйте десятилетие видеоигры и ее музыки с виниловым бокс-сетом «The Last of Us 10th Anniversary». В бокс-сет входит музыка из оригинальных альбомов «The Last of Us» и «The Last of Us Volume 2», включая знаменитую главную тему. Аргентинский композитор и двукратный обладатель премии «Оскар» Густаво Сантаолалья создал музыку для видеоигры и одноименного сериала. Сантаолалла создал интимный, наполненный гитарой звуковой ландшафт, столь же эмоционально заряженный, как и сама история. Знаменитая основная тема — одна из самых узнаваемых мелодий в саундтреках к видеоиграм. Издание на цветном виниле с эксклюзивной обложкой, выполненной Ашрафом Омаром. В коробку также входят две эксклюзивные литографии: одна разработана Омаром, а другая представляет собой оригинальные эскизы из игры The Last of Us, помещенные в тщательно продуманный футляр.
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Теги товара: Кинематограф
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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