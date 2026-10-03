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The Killers, Day & Age (0602557342765) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Killers, Day & Age (0602557342765) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка The Killers, Day &amp; Age (0602557342765) - фото 1
Виниловая пластинка The Killers, Day &amp; Age (0602557342765) - фото 2
Виниловая пластинка The Killers, Day &amp; Age (0602557342765) - фото 3
Виниловая пластинка The Killers, Day &amp; Age (0602557342765) - фото 4
Виниловая пластинка The Killers, Day &amp; Age (0602557342765) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка The Killers, Day &amp; Age (0602557342765) - фото 1
  • Виниловая пластинка The Killers, Day &amp; Age (0602557342765) - фото 2
  • Виниловая пластинка The Killers, Day &amp; Age (0602557342765) - фото 3
  • Виниловая пластинка The Killers, Day &amp; Age (0602557342765) - фото 4
  • Виниловая пластинка The Killers, Day &amp; Age (0602557342765) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402370
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Killers, Day & Age (0602557342765) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Killers, The
filter_none Товар входит в коллекцию Killers, The

Коллекция Killers, The


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Killers, Day & Age (0602557342765) виниловая пластинка

Track List

A1Losing Touch4:15
A2Human4:05
A3Spaceman4:45
A4Joy Ride3:34
A5A Dustland Fairytale3:46
B1This Is Your Life3:41
B2I Can't Stay3:07
B3Neon Tiger3:05
B4The World We Live In4:40
B5Goodnight, Travel Well6:51

Отзывы о товаре The Killers, Day & Age (0602557342765) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Losing Touch4:15
A2Human4:05
A3Spaceman4:45
A4Joy Ride3:34
A5A Dustland Fairytale3:46
B1This Is Your Life3:41
B2I Can't Stay3:07
B3Neon Tiger3:05
B4The World We Live In4:40
B5Goodnight, Travel Well6:51
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Killers, Day & Age (0602557342765) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4660 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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