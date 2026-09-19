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Norah Jones - Day Breaks (0602547955722) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Norah Jones - Day Breaks (0602547955722) виниловая пластинка

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Norah Jones - Day Breaks (0602547955722) виниловая пластинка - фото 1
Norah Jones - Day Breaks (0602547955722) виниловая пластинка - фото 2
Norah Jones - Day Breaks (0602547955722) виниловая пластинка - фото 3
Norah Jones - Day Breaks (0602547955722) виниловая пластинка - фото 4
Norah Jones - Day Breaks (0602547955722) виниловая пластинка - фото 5
Norah Jones - Day Breaks (0602547955722) виниловая пластинка - фото 6
Norah Jones - Day Breaks (0602547955722) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Norah Jones
Альбом (сингл)
Day Breaks
Жанр
Фолк-рок, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Norah Jones - Day Breaks (0602547955722) виниловая пластинка - фото 1
  • Norah Jones - Day Breaks (0602547955722) виниловая пластинка - фото 2
  • Norah Jones - Day Breaks (0602547955722) виниловая пластинка - фото 3
  • Norah Jones - Day Breaks (0602547955722) виниловая пластинка - фото 4
  • Norah Jones - Day Breaks (0602547955722) виниловая пластинка - фото 5
  • Norah Jones - Day Breaks (0602547955722) виниловая пластинка - фото 6
  • Norah Jones - Day Breaks (0602547955722) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402336
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Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Norah Jones
Альбом (сингл)
Day Breaks
Жанр
Фолк-рок, Soul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Norah Jones - Day Breaks (0602547955722) виниловая пластинка

Track List

A1Burn4:39
A2Tragedy4:14
A3Flipside3:41
A4It's A Wonderful Time For Love3:53
A5And Then There Was You3:05
A6Don't Be Denied5:36
B1Day Breaks3:57
B2Peace5:15
B3Once I Had A Laugh3:12
B4Sleeping Wild3:07
B5Carry On2:48
B6Fleurette Africaine (African Flower)5:21

Отзывы о товаре Norah Jones - Day Breaks (0602547955722) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Norah Jones
Альбом (сингл)
Day Breaks
Жанр
Фолк-рок, Soul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Burn4:39
A2Tragedy4:14
A3Flipside3:41
A4It's A Wonderful Time For Love3:53
A5And Then There Was You3:05
A6Don't Be Denied5:36
B1Day Breaks3:57
B2Peace5:15
B3Once I Had A Laugh3:12
B4Sleeping Wild3:07
B5Carry On2:48
B6Fleurette Africaine (African Flower)5:21
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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