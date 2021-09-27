Elton John - Diamonds (0602557681949) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402312
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Elton John - Diamonds (0602557681949) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Elton John – Your Song
|4:01
|A2
|Elton John – Tiny Dancer
|6:15
|A3
|Elton John – Rocket Man (I Think It's Going To Be A Long, Long Time)
|4:40
|A4
|Elton John – Crocodile Rock
|3:54
|A5
|Elton John – Daniel
|3:53
|B1
|Elton John – Saturday Night's Alright (For Fighting)
|4:54
|B2
|Elton John – Goodbye Yellow Brick Road
|3:13
|B3
|Elton John – Candle In The Wind
|3:47
|B4
|Elton John – Bennie And The Jets
|5:21
|B5
|Elton John – Someone Saved My Life Tonight
|6:45
|C1
|Elton John, Kiki Dee – Don't Go Breaking My Heart
|4:25
|C2
|Elton John – Sorry Seems To Be The Hardest Word
|3:48
|C3
|Elton John – Song For Guy
|5:01
|C4
|Elton John – Blue Eyes
|3:27
|C5
|Elton John – I'm Still Standing
|3:02
|C6
|Elton John – I Guess That's Why They Call It The Blues
|4:41
|D1
|Elton John – Nikita
|5:43
|D2
|Elton John – Sacrifice
|5:05
|D3
|George Michael, Elton John – Don't Let The Sun Go Down On Me
|5:47
|D4
|Elton John – Can You Feel The Love Tonight
|D5
|Elton John – Are You Ready For Love
|3:31
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Elton John – Your Song
|4:01
|A2
|Elton John – Tiny Dancer
|6:15
|A3
|Elton John – Rocket Man (I Think It's Going To Be A Long, Long Time)
|4:40
|A4
|Elton John – Crocodile Rock
|3:54
|A5
|Elton John – Daniel
|3:53
|B1
|Elton John – Saturday Night's Alright (For Fighting)
|4:54
|B2
|Elton John – Goodbye Yellow Brick Road
|3:13
|B3
|Elton John – Candle In The Wind
|3:47
|B4
|Elton John – Bennie And The Jets
|5:21
|B5
|Elton John – Someone Saved My Life Tonight
|6:45
|C1
|Elton John, Kiki Dee – Don't Go Breaking My Heart
|4:25
|C2
|Elton John – Sorry Seems To Be The Hardest Word
|3:48
|C3
|Elton John – Song For Guy
|5:01
|C4
|Elton John – Blue Eyes
|3:27
|C5
|Elton John – I'm Still Standing
|3:02
|C6
|Elton John – I Guess That's Why They Call It The Blues
|4:41
|D1
|Elton John – Nikita
|5:43
|D2
|Elton John – Sacrifice
|5:05
|D3
|George Michael, Elton John – Don't Let The Sun Go Down On Me
|5:47
|D4
|Elton John – Can You Feel The Love Tonight
|D5
|Elton John – Are You Ready For Love
|3:31
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Прекрасное оформление двухдискового сборника, выпущенного в 2017 году к 50-летию сотрудничества певца и композитора Элтона Джона с автором текстов Берни Топином. На тыльной стороне конверта - список песен и высказывания Элтона Джона и Берни Топина о своём сотрудничестве, на развороте - фото Элтона Джона. Диски - ровные, без дефектов. Внутренние конверты - из плотной бумаги, с комментариями к каждому треку и с фотографией альбома или сингла, откуда этот трек взят. Сборник содержит треки, ранее не выходившие на альбомах.
Недостатки:
Отсутствуют внутренние полиэтиленовые пакеты.
Комментарий:
Сборник состоит из песен разных лет, начиная с 1970 года, поэтому отличаются по качеству звучания. Купил, чтобы послушать Элтона Джона на виниле, хотя достаточно много его записей на других носителях.
Альбом выпущен в Голландии.
Достоинства:
Все главные хиты маэстро на прекрасного качества виниле. Идеальный подарок для фанатов. Прекрасно оформлен, без нареканий.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Рекомендую как в коллекцию, так и в качестве подарка.
Elton John - Diamonds (0602557681949) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Elton John - Diamonds (0602557681949) виниловая пластинка
Достоинства:
Прекрасное оформление двухдискового сборника, выпущенного в 2017 году к 50-летию сотрудничества певца и композитора Элтона Джона с автором текстов Берни Топином. На тыльной стороне конверта - список песен и высказывания Элтона Джона и Берни Топина о своём сотрудничестве, на развороте - фото Элтона Джона. Диски - ровные, без дефектов. Внутренние конверты - из плотной бумаги, с комментариями к каждому треку и с фотографией альбома или сингла, откуда этот трек взят. Сборник содержит треки, ранее не выходившие на альбомах.
Недостатки:
Отсутствуют внутренние полиэтиленовые пакеты.
Комментарий:
Сборник состоит из песен разных лет, начиная с 1970 года, поэтому отличаются по качеству звучания. Купил, чтобы послушать Элтона Джона на виниле, хотя достаточно много его записей на других носителях.
Альбом выпущен в Голландии.
Достоинства:
Все главные хиты маэстро на прекрасного качества виниле. Идеальный подарок для фанатов. Прекрасно оформлен, без нареканий.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Рекомендую как в коллекцию, так и в качестве подарка.